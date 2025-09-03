Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sem lançamentos para classe média, faixa 4 do Minha Casa Minha Vida financia só 253 imóveis no Ceará

Setor da construção civil ainda está se ajustando à demanda

Escrito por
Paloma Vargas paloma.vargas@svm.com.br
Negócios
Vista de Fortaleza do alto. Imagem mostra vários prédios
Legenda: Na faixa 4, estão enquadrados os imóveis que custam entre R$350 mil e R$ 500 mil
Foto: Gustavo Pellizzon

Sem lançamentos e com poucos imóveis prontos disponíveis, a faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), lançada em 15 de maio deste ano, vendeu apenas 253 imóveis no Ceará.

Essa quantidade resultou no valor total de financiamento de R$ 58,3 milhões. O montante representa apenas 2,78% das 9,1 mil unidades habitacionais destinadas para a classe média vendidas no País. 

Os dados são do Ministério das Cidades e foram contabilizados do início do programa até o dia 22 de agosto.

No Brasil, o valor total de financiamentos para essa faixa, nesse período, foi de R$ 2,28 bilhões, divididos entre recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

Na faixa 4, estão enquadrados os imóveis que custam mais de R$350 mil (limite da faixa 3) até R$ 500 mil. Já a renda familiar dos interessados precisa ser de R$ 8 mil a R$ 12 mil.    

Para o vice-presidente da área imobiliária do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), Clausens Duarte, o baixo volume de vendas está ligado à ausência de imóveis dentro do padrão da faixa 4.

Veja também

teaser image
Ingrid Coelho

Baixa qualidade das estradas e internet lenta põem a infraestrutura do Ceará na 17ª posição no Brasil

teaser image
Negócios

Rede investe R$ 60 milhões em novas unidades e terá 6 academias 24 horas em Fortaleza; veja bairros

teaser image
Victor Ximenes

Quem são os 19 bilionários do Ceará em 2025, segundo a Forbes

Segundo ele, por ter pouco mais de três meses de vigência, o que está sendo vendido atualmente é o estoque de empreendimentos remanescentes nas construtoras.

Assim, trata-se, em sua grande maioria, de imóveis que foram lançados originalmente para enquadramento na faixa 3 do Minha Casa Minha Vida e que, ao longo do tempo, com a valorização imobiliária, acabaram se desenquadrando naturalmente desse padrão.

"Essas unidades ficavam, assim, à mercê da taxa de juros do SBPE (que acompanha a Selic). Mas, com esse novo programa, acabaram se beneficiando", explica. 

Como funciona a faixa 4 e qual é o objetivo dessa modalidade

nova modalidade do MCMV surgiu com a promessa de recuperar o poder de comprar dessa parcela de trabalhadores brasileiros que tinham no juro alto uma barreira para a compra efetiva da casa própria, tendo em vista que a parcela do empréstimo bancário se tornava muito cara.

A expectativa do Governo Federal é que, num prazo de um ano, a partir do seu lançamento, sejam contratadas em todo o país, 120 mil unidades.

Questionado sobre o baixo volume de unidades financiadas, o Ministério das Cidades avalia que o programa está "evoluindo de forma contínua, sendo natural a necessidade de um tempo para que as famílias e, principalmente, o setor da construção civil, se adequem ao novo produto, que é muito positivo para o mercado".

Assim como na faixa 3 e diferente das operações enquadradas nas faixas 1 e 2 do MCMV, a linha destinada para a classe média não recebe subsídios do Governo Federal.

A vantagem do programa, porém, está na taxa de juros oferecida, de 10% ao ano (a.a.), abaixo das praticadas atualmente pelo mercado para outros financiamentos habitacionais, que possuem taxa média de 12,5% a.a., por exemplo.

Ou seja, a linha de financiamento do Governo Federal é 25% mais barata do que a praticada em outras linhas de crédito habitacionais. 

Considerando que se trata de um financiamento de longo prazo, geralmente entre 30 e 40 anos, esse desconto torna o momento favorável para a compra da casa própria.

Porém, agora, os compradores têm se deparado com a falta de imóveis novos disponíveis no mercado.

Há público, mas faltam imóveis para atendê-lo, diz especialista

O especialista no setor imobiliário e CEO da Brain Inteligência Estratégica, Fábio Tadeu Araújo, reforça que é justamente esse público da classe média que mais tem sofrido com a falta de oportunidades de compra da casa própria.

"Não é que a classe média não aderiu ao programa, é porque realmente faltam imóveis atrativos". 

O especialista lembra que essa parcela da população só não é maior do que a que consome nas faixas 2 e 3 (mas essas tem ofertas disponíveis).

"Essas pessoas não têm nem a grande renda que o mercado de luxo pede, com um volume maior de poupança, e nem tem renda para ter os subsídios que as outras faixas têm. Então, a classe média estava espremida, sem vantagens para comprar imóveis", avalia.

"A venda de pouco mais de 250 unidades habitacionais no Ceará não significa que esse público não seja muito grande no Ceará, principalmente em Fortaleza, é porque faltam lançamentos. Eles não estão ocorrendo nem em bairros mais cobiçados e nem nos bairros típicos da classe média local", completa.

Tanto o vice-presidente do Sinduscon-CE, Clausens Duarte, quanto o especialista em estatística de mercado imobiliário, Fábio Araújo, acreditam que Fortaleza, por concentrar cerca de 70% da população da região metropolitana, deve ser o grande foco das construtoras para os lançamentos destes imóveis da faixa 4.

Porém, eles citam Eusébio, Maracanaú e Caucaia como municípios que podem crescer em volume de vendas para esse público.

Setor está se ajustando para atender à demanda 

O vice-presidente do Sinduscon comenta que, antes do lançamento, as construtoras não eram focadas nessa faixa de preço, justamente por ter uma taxa de juros alta, o que inviabilizava muitos negócios. Por isso, mesmo depois de anunciada a faixa 4, o empresariado precisa de um tempo de adequação para essa nova realidade de venda.

"Os empreendimentos mais próximos a serem lançados são aqueles que estavam na prateleira, mas que os empresários estavam com receio de lançar por conta da taxa de juros se enquadrar no SBPE. Agora, uma vez que lançaram esse programa com essa vantagem (juros de 10% a.a.), os empresários estão buscando terrenos, aprovando projetos, tirando suas licenças e preparando seus lançamentos", diz.

Clausens acredita que, ao longo de 12 meses, esse volume de imóveis disponíveis deve aumentar significativamente devido às novas construções. Ele dá como exemplo o movimento que foi feito em 2023, com o relançamento do MCMV.

"Na época, foram reajustados os valores dos imóveis, da taxa de juros e da renda, e o volume de lançamentos não saltou, não teve um aumento abrupto. Ele foi crescendo gradualmente, justamente na velocidade necessária para que o mercado das incorporadoras preparasse seus lançamentos para ofertar e, de lá para cá, só aumenta. É exatamente esse movimento que a gente acredita e espera que aconteça na faixa 4 da classe média", relembra. 

Usados são alternativa para quem tem o valor da entrada

O vice-presidente do Sinduscon-CE afirma que, neste momento, a linha 4 de financiamento do MCMV tem uma forte incidência e participação de imóveis usados, os quais representariam, segundo ele, mais de 35% das contratações. 

De acordo com Araújo, esses imóveis só não são mais vendidos dentro da faixa 4 por conta da entrada que a família precisa dar no ato da compra, que varia entre 20 e 30% do valor total. 

"Não é que o banco exija isso, mas quando vai avaliar a renda do comprador, neste caso de até R$ 12 mil, por conta da faixa de risco, o percentual de poupança acaba ficando nesses patamares mais elevados".

Por isso, ele explica que entre as vantagens da compra do imóvel novo, na planta, está a do consumidor ter um prazo de cerca de três anos, na a maioria dos casos, para diluir o pagamento da entrada necessária, não precisando desembolsar o valor inteiro no ato da compra.

Entenda as faixas do Minha Casa, Minha Vida

A Faixa 4 abrange famílias com renda mensal de R$ 8 mil a R$ 12 mil. Atualmente, as faixa do programa possuem os seguintes valores estipulados:

  • Faixa 1: renda familiar de até R$ 2.850, com subsídio de até 95% do valor do imóvel;
  • Faixa 2: renda familiar de R$ 2.850,01 a R$ 4,7 mil, com subsídio de até R$ 55 mil e juros reduzidos
  • Faixa 3: renda familiar de R$ 4.700,01 a R$ 8,6 mil, sem subsídios, mas com condições de financiamento facilitadas
  • Faixa 4: renda familiar de R$ 8 mil a R$ 12 mil, com juros de 10,5% ao ano, 420 parcelas e limite de financiamento de até R$ 500 mil, de imóveis novos e usados.

Antes, os tetos estavam em R$ 2.640 para a Faixa 1, R$ 4,4 mil para a Faixa 2 e R$ 8 mil para a Faixa 3. A taxa de 10,5% ao ano para a Faixa 4 é inferior à média dos financiamentos de mercado, de 11,5% a 12% ao ano.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Vista de Fortaleza do alto. Imagem mostra vários prédios
Negócios

Sem lançamentos para classe média, faixa 4 do Minha Casa Minha Vida financia só 253 imóveis no Ceará

Setor da construção civil ainda está se ajustando à demanda

Paloma Vargas
Há 1 hora
Imagem da sede da Controladoria Geral do Estado de São Paulo rodeada por áreas verdes bem cuidadas e trânsito organizado.
Papo Carreira

CGE-SP divulga edital de concurso público com 200 vagas e salário de 17,8 mil; veja detalhes

As inscrições terão início no dia 15 de setembro no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Paulo Roberto Maciel*
Há 1 hora
Imagem mostra Maria Consuelo Leão Dias Branco com os filhos Francisco Ivens de Sá Dias Branco Junior, Maria das Graças Dias Branco da Escóssia, Maria Regina Saraiva Leão Branco Ximenes e Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco
Ingrid Coelho

M. Dias Branco está entre os grupos empresariais que mais geraram bilionários em 2025

Maria Consuelo Leão Dias Branco acumula patrimônio de R$ 2,9 bilhões e é a quinta pessoa mais rica do Ceará

Ingrid Coelho
03 de Setembro de 2025
Pessoa marcando dezenas em uma cartela de jogo de loteria +Milionária, com foco na ação de escolher números e na cartela de apostas, ilustra loterias do dia com sorteio pela caixa em 3 de setembro 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta quarta-feira (3/9)

Maior prêmio sorteado chega a R$ 152 milhões

Carol Melo
03 de Setembro de 2025
Gerente de funcionário de escritório irritado estressado, tendo dor de cabeça, enxaqueca em reunião de negócios com cliente reclamando, cansado de colegas irritados discutindo gritando, tendo disputa de conflito no local de trabalho
Delania Santos

Empreendedor vs empregados: um diálogo necessário

Delania Santos
03 de Setembro de 2025
Aposta de Curvelo (MG) acerta a Quina 6816 e leva prêmio R$ 10,4 milhões
Negócios

Aposta de Curvelo (MG) acerta a Quina 6816 e leva prêmio R$ 10,4 milhões

Outras 58 apostas acertaram 4 números e levaram, em média, R$ 9.628,24 cada

Redação
02 de Setembro de 2025
Senhor fazendo apostas em lotérica
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta terça (02/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Mega-Sena, Timemania e Dia de Sorte acumularam

Redação
02 de Setembro de 2025
Com bolsa de R$ 5 mil, Embraer abre 45 vagas para mestrado em Engenharia em parceria com o ITA
Papo Carreira

Com bolsa de R$ 5 mil, Embraer abre 45 vagas para mestrado em Engenharia em parceria com o ITA

Processo seletivo é voltado para engenheiros que concluíram a graduação em 2023, 2024 ou 2025

Redação
02 de Setembro de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2289 de hoje, 02/09; prêmio é de R$ 20,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
02 de Setembro de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1110 de hoje, 02/09; prêmio é de R$ 1,7 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
02 de Setembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6816, desta terça-feira (02/09); prêmio é de R$ 10,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
02 de Setembro de 2025
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2909 desta terça-feira (02/09); prêmio é de R$ 14,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
02 de Setembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (02/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
02 de Setembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (02/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
02 de Setembro de 2025
foto da fachada de um prédio da sede do INSS
Negócios

INSS 2025: confira datas de pagamento em setembro a aposentados e pensionistas

A data para cada beneficiário depende do valor a receber e do penúltimo número do benefício

Redação
02 de Setembro de 2025
Pessoa usando smartphone para acessar o aplicativo Pix, serviço de pagamento eletrônico, com logotipo do Pix ao fundo em ambiente de tecnologia financeira ilustra ataque hacker ao sistema pix de empresa de software
Negócios

Valor desviado por ataque hacker ao sistema Pix de empresa de software sobe para R$ 710 milhões

Inicialmente, foi divulgado que o valor roubado fora de R$ 420 milhões

Redação
02 de Setembro de 2025
Site do imposto de renda
Negócios

Receita informa que concluiu pagamento de todas restituições do Imposto de Renda 2025

Com a antecipação, não haverá um 5º lote de restituição, que tinha depósito previsto para 30 de setembro

Redação
02 de Setembro de 2025
Ceará Credi
Papo Carreira

Ceará Credi abre seleção para agente e supervisor de microcrédito; saiba mais

As vagas são para o Maciço de Baturité, Sertão de Crateús e Sertão dos Inhamuns

Renato Bezerra
02 de Setembro de 2025
Foto que contém o Arco de Nossa Senhora de Fátima, conhecido como Arco do Triunfo de Sobral
Negócios

Ceará tem apenas 2 municípios entre os 100 mais competitivos do Brasil; saiba quais

Ranking considera série de requisitos, como economia, sociedade e segurança

Luciano Rodrigues
02 de Setembro de 2025
Foto que contém Consuelo, Graça, Cláudio, Marcos e Regina Dias Branco
Negócios

Ceará lidera em número de super-ricos no Nordeste, segundo a Forbes; veja ranking

Concentração de renda no território cearense é superior a qualquer outro local do Norte-Nordeste do Brasil

Luciano Rodrigues
02 de Setembro de 2025
Pessoa segurando um bilhete da loteria Timemania em frente a uma casa de loteria, com fila de clientes esperando atendimento ao fundo, ilustrando loterias do dia com sorteio da caixa em 2 de setembro de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta terça-feira (2/9)

Prêmios dos concursos variam. O maior chega a R$ 20 milhões

Carol Melo
02 de Setembro de 2025
Notas de real, calculadora e caneta sobre mesa
Ana Alves

Desigualdade de renda no Brasil: a urgência de um olhar financeiro para famílias de baixa renda

Ana Alves
02 de Setembro de 2025
Veja as loterias acumuladas desta segunda-feira (0109) e os prêmios dos próximos sorteios
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta segunda-feira (01/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Lotomania, Dupla-Sena e Super Sete acumularam

Redação
01 de Setembro de 2025
Saiba como apostar na Lotofácil de Independência; prêmio é de R$ 220 milhões
Negócios

Saiba como apostar na Lotofácil de Independência; prêmio é de R$ 220 milhões

Concurso ocorre na véspera do feriado, no sábado (6)

Redação
01 de Setembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6815, desta segunda-feira (01/09); prêmio é de R$ 9,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2817 – Sorteio de segunda-feira, 01/09; Prêmio de R$ 3,2 milhões

Apostas para a Lotomania 2817 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 740 - Sorteio de segunda-feira, 01/09; Prêmio de R$ 500 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 740 em 01/09 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2854 de hoje, segunda-feira, 01/09; prêmio é de R$ 6,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2854 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 6,0 milhões.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (01/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (01/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025