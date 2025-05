Diagonal mira Bairro de Fátima e Praia do Futuro para construir apartamentos para classe média

A construtora Diagonal prevê para este ano o lançamento de dois empreendimentos de médio padrão no Bairro de Fátima e na região da Praia do Futuro, em Fortaleza. Por conta das características dos imóveis, eles devem fazer parte da carta comercial da empresa para a faixa 4 do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.

Reconhecida como uma das principais construtoras do Nordeste quando o assunto é superprédio, a incorporadora lança "em breve" a Diagonal Inc., marca com foco no mercado de construções de médio padrão.

As informações foram dadas pelo fundador da empresa João Fiúza. "A marca Diagonal Inc. vai entrar agora com dois produtos (para a classe média de até R$ 500 mil) no bairro de Fátima. Acredito que esse bairro é uma área que cabe bastante desses produtos na cidade".

Questionado sobre outras áreas da cidade com potencial para absorver esse tipo de imóvel, Fiúza destaca também a região da Praia do Futuro.

"Temos alguns terrenos também na Praia do Futuro, perto do final da Avenida Santos Dumont, para o lado direito. Lá temos uns três projetos já aprovados para lançar também esse ano".

Como são as faixas do Minha Casa, Minha Vida

Faixa 1: renda familiar de até R$ 2.850, com subsídio de até 95% do valor do imóvel;

renda familiar de até R$ 2.850, com subsídio de até 95% do valor do imóvel; Faixa 2: renda familiar de R$ 2.850,01 a R$ 4,7 mil, com subsídio de até R$ 55 mil e juros reduzidos

renda familiar de R$ 2.850,01 a R$ 4,7 mil, com subsídio de até R$ 55 mil e juros reduzidos Faixa 3: renda familiar de R$ 4.700,01 a R$ 8,6 mil, sem subsídios, mas com condições de financiamento facilitadas

renda familiar de R$ 4.700,01 a R$ 8,6 mil, sem subsídios, mas com condições de financiamento facilitadas Faixa 4: renda familiar de R$ 8 mil a R$ 12 mil, com juros de 10,5% ao ano, 420 parcelas e limite de financiamento de até R$ 500 mil, de imóveis novos e usados.

Para imóveis mais baratos, áreas não são problema

O fundador da Diagonal lembra ainda que para as faixas 2 e 3 do programa Minha Casa, Minha Vida, o grupo possui a marca Victa Engenharia. "Para esses não temos dificuldades de áreas e terrenos".

"Os faixas 1 e 2 são o carro chefe do Minha Casa, Minha Vida, porque são para um público com uma renda menor. Então o terreno não é uma barreira de dificuldade".

Para superprédios, áreas disponíveis estão acabando

Falando sobre a outra ponta do mercado, Fiúza comenta que está cada vez mais difícil ter áreas disponíveis para os superprédios, já que eles se concentram na Avenida Beira Mar e proximidades.

"A Beira Mar está cada vez mais escassa, e lá é onde a população de alta renda mais deseja. Então, esses produtos estão cada vez mais difíceis", diz.

O empresário lembra que muitos hotéis foram comprados para este fim, mas "os hotéis praticamente já se foram".

"Assim, acredito que ao longo do tempo os prédios de 20 pavimentos, os mais antigos, poderão vir a ser uma oportunidade para substituir esses prédios por superprédios", comenta.

