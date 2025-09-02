Trump diz ter ‘abatido’ embarcação carregada de drogas vinda da Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os EUA “abateram” uma embarcação de origem venezuelana carregada com drogas durante uma operação realizada nesta terça-feira (2).

“Temos muita droga entrando em nosso país, chegando há muito tempo, e nós simplesmente… elas vieram da Venezuela, e em grande quantidade. Muita coisa está saindo da Venezuela. Então, nós tiramos tudo”, disse ele.

A Casa Branca alega que a operação, que tem sido realizada ao sul do Caribe, tem como objetivo combater o tráfico de drogas e ocorre em meio à escalada de tensões entre EUA e Venezuela, com o governo norte-americano enviando navios de guerra, um submarino e aviões espiões para a região.

Legenda: Maduro disse que os canais de comunicação com Washington estão "quebrados", e que Trump empurra o país para um "banho de sangue" Foto: Juan Barreto / AFP

Segundo o secretário de Estado americano, Marco Rubio, militares miraram em barcos de uma organização narcoterrorista durante um “ataque letal”. Ele não informou qual organização seria essa.

“O presidente dos Estados Unidos acabou de anunciar há pouco que hoje as Forças Armadas dos EUA realizaram um ataque letal no sul do Caribe contra uma embarcação de drogas que havia partido da Venezuela e estava sendo operada por uma organização designada como narcoterrorista”, escreveu em uma rede social, também sem informar se a operação deixou mortos ou feridos.

O que se sabe sobre a operação dos EUA

A operação americana é realizada com base no argumento de que Nicolás Maduro é líder do suposto Cartel de los Soles, classificado pelos EUA como organização terrorista.

Tendo aumentado para US$ 50 milhões a recompensa pela captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro, a operação americana próxima à costa da Venezuela conta com a mobilização de ao menos 4,5 mil soldados.

Cerca de sete navios foram enviados para o sul do Caribe, incluindo um esquadrão anfíbio e um submarino nuclear. Aviões espiões modelo P-8 também sobrevoaram a região, em águas internacionais.

Legenda: Maduro disse que os canais de comunicação com Washington estão "quebrados", e que Trump empurra o país para um "banho de sangue" Foto: Juan Barreto / AFP

Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, se recusou a comentar os objetivos militares dos EUA na região, mas disse que o governo Trump vai usar “toda a força” contra Maduro.

Fontes disseram à imprensa americana que Trump pediu um “menu de opções” sobre como agir contra a Venezuela, onde não se descarta uma invasão no futuro. Enquanto isso, o governo de Maduro vem mobilizando militares e milicianos para se defender de um possível ataque.