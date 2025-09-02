Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Trump diz ter ‘abatido’ embarcação carregada de drogas vinda da Venezuela

Operação ocorre em meio à escalada de tensões entre os dois países

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Trump diz ter ‘abatido’ embarcação carregada de drogas vinda da Venezuela
Legenda: Washington aumentou para US$ 50 milhões a recompensa por informações que levem à prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro
Foto: Chip Somodevilla / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os EUA “abateram” uma embarcação de origem venezuelana carregada com drogas durante uma operação realizada nesta terça-feira (2).

“Temos muita droga entrando em nosso país, chegando há muito tempo, e nós simplesmente… elas vieram da Venezuela, e em grande quantidade. Muita coisa está saindo da Venezuela. Então, nós tiramos tudo”, disse ele.

A Casa Branca alega que a operação, que tem sido realizada ao sul do Caribe, tem como objetivo combater o tráfico de drogas e ocorre em meio à escalada de tensões entre EUA e Venezuela, com o governo norte-americano enviando navios de guerra, um submarino e aviões espiões para a região.

Trump diz ter ‘abatido’ embarcação carregada de drogas vinda da Venezuela
Legenda: Maduro disse que os canais de comunicação com Washington estão "quebrados", e que Trump empurra o país para um "banho de sangue"
Foto: Juan Barreto / AFP

Segundo o secretário de Estado americano, Marco Rubio, militares miraram em barcos de uma organização narcoterrorista durante um “ataque letal”. Ele não informou qual organização seria essa.

“O presidente dos Estados Unidos acabou de anunciar há pouco que hoje as Forças Armadas dos EUA realizaram um ataque letal no sul do Caribe contra uma embarcação de drogas que havia partido da Venezuela e estava sendo operada por uma organização designada como narcoterrorista”, escreveu em uma rede social, também sem informar se a operação deixou mortos ou feridos.

O que se sabe sobre a operação dos EUA

A operação americana é realizada com base no argumento de que Nicolás Maduro é líder do suposto Cartel de los Soles, classificado pelos EUA como organização terrorista.

Tendo aumentado para US$ 50 milhões a recompensa pela captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro, a operação americana próxima à costa da Venezuela conta com a mobilização de ao menos 4,5 mil soldados.

Cerca de sete navios foram enviados para o sul do Caribe, incluindo um esquadrão anfíbio e um submarino nuclear. Aviões espiões modelo P-8 também sobrevoaram a região, em águas internacionais.

Trump diz ter ‘abatido’ embarcação carregada de drogas vinda da Venezuela
Legenda: Maduro disse que os canais de comunicação com Washington estão "quebrados", e que Trump empurra o país para um "banho de sangue"
Foto: Juan Barreto / AFP

Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, se recusou a comentar os objetivos militares dos EUA na região, mas disse que o governo Trump vai usar “toda a força” contra Maduro.

Fontes disseram à imprensa americana que Trump pediu um “menu de opções” sobre como agir contra a Venezuela, onde não se descarta uma invasão no futuro. Enquanto isso, o governo de Maduro vem mobilizando militares e milicianos para se defender de um possível ataque.

Assuntos Relacionados
Trump diz ter ‘abatido’ embarcação carregada de drogas vinda da Venezuela
Mundo

Trump diz ter ‘abatido’ embarcação carregada de drogas vinda da Venezuela

Operação ocorre em meio à escalada de tensões entre os dois países

Redação
Há 44 minutos
Foto de português que ofereceu 500 euros por cabeça de brasileiro e gerou revolta nas redes sociais
Mundo

Português oferece 500 euros por ‘cabeça de brasileiro' e gera revolta nas redes sociais

No "anúncio", o homem diz que a oferta vale por qualquer pessoa do Brasil que vive no país europeu, seja de forma legal ou ilegal

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra um homem afegão passa por uma casa danificada após terremoto atingir Afeganistão
Mundo

Número de mortos em terremoto no Afeganistão supera 1,4 mil pessoas

Mais de 3,1 mil indivíduos ficaram feridos após o tremor de 6 graus de magnitude

Redação e AFP
02 de Setembro de 2025
Afeganistão o que se sabe sobre o novo terremoto que atingiu o país
Mundo

Afeganistão: o que se sabe sobre o novo terremoto que deixou mais de 800 mortos

Tremor recente segue série de abalos sísmicos devastadores no Afeganistão em 2022 e 2023

Redação
01 de Setembro de 2025
Passageiro é retirado pela PF de voo entre Chile e Fortaleza por 'comportamento inadequado'
Mundo

Passageiro é retirado pela PF de voo entre Chile e Fortaleza por 'comportamento inadequado'

O momento em que os policiais federais chegam ao avião foi flagrado em vídeo que viralizou nas redes sociais

Redação
01 de Setembro de 2025
Pessoas assistindo ao show de artista de rua em um parque, com um menino andando na corda bêndica no céu azul em um dia ensolarado, cercado por árvores verdes.
Mundo

Criança se perde dos pais e é resgatada sobre trilho em parque de diversão, nos EUA

Vídeo do resgate no Hersheypark viralizou nas redes sociais nesse fim de semana

Redação
01 de Setembro de 2025
Esta imagem, tirada de uma posição no sul de Israel ao longo da fronteira com a Faixa de Gaza em 6 de maio de 2025, mostra edifícios em Gaza destruídos durante a guerra entre Israel e o grupo militante Hamas, Ilustrando plano pós-guerra dos EUA para Gaza
Mundo

EUA tem plano pós-guerra para controle da Faixa de Gaza, revela jornal

O jornal Washington Post revelou o que seria o planejamento do governo americano para o território palestino

Redação e AFP
01 de Setembro de 2025
Ruínas de uma cidade após terremoto à noite sob a luz do luar, com montanhas ao fundo e céu estrelado ao redor.
Mundo

Veja imagens do terremoto que atingiu o Afeganistão

Tremor deixou 800 mortos e mais de 2 mil feridos até esta segunda-feira (1º)

terremoto no afeganistão deixou pelo menos 800 mortos e mais de 2,7 mil feridos
Mundo

Terremoto atinge o Afeganistão e deixa mais de 800 mortos

Mais de 2,7 mil pessoas ficaram feridas, e autoridades acreditam que número deve aumentar conforme avanço de buscas em áreas remotas

AFP e Redação
01 de Setembro de 2025
Imagem mostra o primeiro-ministro houthi falando ao microfone, possivelmente durante uma entrevista coletiva.
Mundo

Ataque de Israel ao Iêmen mata primeiro-ministro houthi

O bombardeiro promovido por Israel teve como alvo o chefe do Estado-Maior, o ministro da Defesa e outros funcionários alinhados ao Irã

Redação
30 de Agosto de 2025
Trump visto saindo da Casa Branca
Mundo

É falso boato de que Donald Trump teria morrido; entenda o caso

O presidente foi visto na manhã deste sábado (30), saindo da Casa Branca

Redação
30 de Agosto de 2025
Deportados entrando em avião
Mundo

Juíza dos EUA bloqueia procedimento acelerado de expulsão de migrantes de Trump

Trump generalizou a aplicação da "expulsão acelerada" a todo o país e a migrantes que já estavam nos Estados Unidos há dois anos

Redação e AFP
30 de Agosto de 2025
Lisa Cook
Mundo

Lisa Cook, diretora do Fed, aciona Justiça contra Donald Trump

Na última segunda-feira (25), presidente ordenou que Cook fosse removida do cargo

Redação e AFP
28 de Agosto de 2025
Imagem mostra socorristas ucranianos realizando uma operação de busca e resgate em torno de um edifício residencial gravemente danificado durante um ataque russo com mísseis e drones contra Kiev, na Ucrânia
Mundo

Rússia faz um dos maiores ataques aéreos contra a Ucrânia e deixa mortos em Kiev

Drones e mísseis russos atingiram diversas estruturas e prédios, entre eles uma escola e um centro comercial

Redação e AFP
28 de Agosto de 2025
O senador Alejandro Moreno (esq.), do Partido Revolucionário Institucional (PRI), briga com o senador Gerardo Fernández Norona, do Partido do Movimento de Regeneração Nacional (Morena), durante uma sessão da Comissão Permanente do Senado na Cidade do México, em 27 de agosto de 2025
Mundo

Senadores do México trocam tapas e empurrões durante sessão; assista

Confusão se deu entre Alejandro Moreno, líder da oposição, e Gerardo Fernandez Noroña, presidente da Casa

AFP e Redação
28 de Agosto de 2025
Miguel Uribe
Mundo

Adolescente que atirou contra pré-candidato presidencial na Colômbia é condenado

O jovem foi julgado por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas

Redação e AFP
28 de Agosto de 2025
Javier Milei é atacado com pedras durante ato de campanha em periferia na Argentina
Mundo

Milei é atacado com pedras durante ato de campanha em periferia na Argentina

O ataque acontece a dois meses das eleições na Argentina e em meio a um escândalo por suposta corrupção na destinação de fundos para pessoas com deficiência

Diário do Nordeste/AFP
27 de Agosto de 2025
Foto de viaturas de polícia do lado de fora de igreja alvo de tiroteio nos EUA
Mundo

Atirador abre fogo contra igreja católica nos EUA e duas crianças morrem

No local, estavam crianças estudantes de uma escola católica participando de uma missa

Redação
27 de Agosto de 2025
Um casal coloca um guarda-chuva para usar como protetor solar enquanto caminha em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, no bairro de Belém, em Lisboa
Mundo

Ondas de calor provocam mortes em cidades da Europa

Calor vitimou mais de duas mil pessoas de junho até agosto

Redação
27 de Agosto de 2025
Colagem com três imagens mostra passageira agredindo comissária de bordo em voo na Rússia
Mundo

Vídeos mostram passageira agredindo comissária após ser proibida de usar celular em voo na Rússia

A mulher teve que ser contida por outros passageiros

Redação
26 de Agosto de 2025