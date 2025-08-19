Após deslocar navios, Trump diz que vai usar 'toda a força americana' contra Maduro na Venezuela

O presidente Donald Trump anunciou que usará "toda a força americana" contra o governo de Nicolás Maduro, na Venezuela, criticando a legitimidade dele. A declaração foi dada por meio da porta-voz do governo estadunidense, Karoline Leavitt, nesta terça-feira (19). As informações são do g1.

"Maduro não é um presidente legítimo. Ele é um fugitivo e chefe de um cartel narcoterrorista acusado nos EUA de tráfico de drogas. Trump está preparado para usar toda a força americana para deter o tráfico de drogas", alegou Leavitt.

No entanto, ela não apresentou provas das acusações. Em nota, o governo da Venezuela classificou a acusação de Trump — de cumplicidade com narcotráfico — como "ameaças", que "não só afetam a Venezuela, mas colocam em risco a paz e a estabilidade na região".

Maduro ainda prometeu que "defenderá nossos mares, nossos céus e nossas terras", e aludiu ao que chamou de "a ameaça bizarra e absurda de um império em declínio".

Navios de guerra deslocados ao sul do Caribe

Os Estados Unidos deslocaram três navios de guerra para o sul do Caribe, em região próxima da costa venezuelana, nesta semana. Além disso, mais de 4 mil militares devem ser posicionados no local.

O governo de Trump alegou que busca conter ameaças de cartéis de tráfico de drogas. Ainda segundo o g1, com informações da Reuters e a AP, os navios deslocados são destróieres com sistemas de mísseis guiados Aegis: USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson.