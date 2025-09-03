Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Grave acidente em bondinho de Lisboa deixa mortos e feridos: 'Bateu com uma força brutal'

O transporte descarrilou e tombou nesta quarta-feira (3)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:00)
Mundo
foto do acidente no Elevador da Glória, bondinho em Lisboa
Legenda: O Elevador da Glória está em funcionamento desde 1885 e é capaz de transportar até 43 passageiros
Foto: Facebook/Reprodução

Um acidente no Elevador da Glória, bondinho localizado em um dos principais pontos turísticos no centro de Lisboa, em Portugal, deixou 15 mortos e cerca de 20 feridos. O transporte descarrilou e tombou por volta das 18h do horário local (14h no horário de Brasília) nesta quarta-feira (3).

Segundo a emissora portuguesa SIC, o motivo do acidente foi um cabo que se rompeu. Em imagens que viralizaram nas redes sociais, o bondinho aparece totalmente destruído enquanto pessoas saem assustadas do local em meio à fumaça. Testemunhas relataram o grande impacto contra o prédio.

Mais de 62 agentes e 22 veículos foram acionados para o acidente. Segundo a imprensa local, vítimas ainda estão presas às ferragens e aguardam o resgate. 

"Bateu com uma força brutal num prédio e se despedaçou como uma caixa de papelão. Foi uma pancada muito forte, algo impressionante. Não tinha nenhum tipo de freio", disse uma testemunha do acidente à SIC.

VEJA VÍDEO

Em comunicado, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, disse lamentar "profundamente" o acidente e prestou solidariedade às vítimas.

"O Presidente da República apresenta o seu pesar e solidariedade às famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes", afirmou.

O Ministério Publico de Portugal abriu um inquérito para investigar o acidente.

Veja também

teaser image
Mundo

Português oferece 500 euros por ‘cabeça de brasileiro' e gera revolta nas redes sociais

teaser image
Mundo

Pacote anti-imigração de Portugal que afeta milhares de brasileiros é vetado por tribunal

O Elevador da Glória, em funcionamento desde 1885 em Lisboa, é um dos bondinhos mais antigos do mundo. Capaz de transportar até 43 passageiros, o equipamento passou por uma reparação geral em 2022 e a manutenção periódica em 2024, de acordo com os protocolos de segurança estabelecidos pelo governo português.

Assuntos Relacionados
foto do acidente no Elevador da Glória, bondinho em Lisboa
Mundo

Grave acidente em bondinho de Lisboa deixa mortos e feridos: 'Bateu com uma força brutal'

O transporte descarrilou e tombou nesta quarta-feira (3)

Redação
Há 1 hora
Grupo de pessoas conversando na rua, com uma mulher falando ao telefone e outras sentadas ou de pé ao redor, em um cenário urbano movimentado.
Mundo

Corte dos EUA impede Trump de aplicar lei do século XVIII para depor imigrantes

Lei de 1718 foi pensada originalmente para impedir a ação de espiões em solo norte-americano

Redação e AFP
03 de Setembro de 2025
Javier Milei acusa jornalistas de espionagem em meio a escândalo com áudios vazados de sua irmã
Mundo

Javier Milei acusa jornalistas de espionagem em meio a escândalo com áudios vazados

Série de mensagens atinge o governo argentino às vésperas das eleições regionais

Redação
02 de Setembro de 2025
Trump diz ter abatido embarcação carregada de drogas vinda da Venezuela
Mundo

Trump diz ter ‘abatido’ embarcação carregada de drogas vinda da Venezuela

Operação ocorre em meio à escalada de tensões entre os dois países

Redação
02 de Setembro de 2025
Foto de português que ofereceu 500 euros por cabeça de brasileiro e gerou revolta nas redes sociais
Mundo

Português oferece 500 euros por ‘cabeça de brasileiro' e gera revolta nas redes sociais

No "anúncio", o homem diz que a oferta vale por qualquer pessoa do Brasil que vive no país europeu, seja de forma legal ou ilegal

Redação
02 de Setembro de 2025
Imagem mostra um homem afegão passa por uma casa danificada após terremoto atingir Afeganistão
Mundo

Número de mortos em terremoto no Afeganistão supera 1,4 mil pessoas

Mais de 3,1 mil indivíduos ficaram feridos após o tremor de 6 graus de magnitude

Redação e AFP
02 de Setembro de 2025
Afeganistão o que se sabe sobre o novo terremoto que atingiu o país
Mundo

Afeganistão: o que se sabe sobre o novo terremoto que deixou mais de 800 mortos

Tremor recente segue série de abalos sísmicos devastadores no Afeganistão em 2022 e 2023

Redação
01 de Setembro de 2025
Passageiro é retirado pela PF de voo entre Chile e Fortaleza por 'comportamento inadequado'
Mundo

Passageiro é retirado pela PF de voo entre Chile e Fortaleza por 'comportamento inadequado'

O momento em que os policiais federais chegam ao avião foi flagrado em vídeo que viralizou nas redes sociais

Redação
01 de Setembro de 2025
Pessoas assistindo ao show de artista de rua em um parque, com um menino andando na corda bêndica no céu azul em um dia ensolarado, cercado por árvores verdes.
Mundo

Criança se perde dos pais e é resgatada sobre trilho em parque de diversão, nos EUA

Vídeo do resgate no Hersheypark viralizou nas redes sociais nesse fim de semana

Redação
01 de Setembro de 2025
Esta imagem, tirada de uma posição no sul de Israel ao longo da fronteira com a Faixa de Gaza em 6 de maio de 2025, mostra edifícios em Gaza destruídos durante a guerra entre Israel e o grupo militante Hamas, Ilustrando plano pós-guerra dos EUA para Gaza
Mundo

EUA tem plano pós-guerra para controle da Faixa de Gaza, revela jornal

O jornal Washington Post revelou o que seria o planejamento do governo americano para o território palestino

Redação e AFP
01 de Setembro de 2025
Ruínas de uma cidade após terremoto à noite sob a luz do luar, com montanhas ao fundo e céu estrelado ao redor.
Mundo

Veja imagens do terremoto que atingiu o Afeganistão

Tremor deixou 800 mortos e mais de 2 mil feridos até esta segunda-feira (1º)

terremoto no afeganistão deixou pelo menos 800 mortos e mais de 2,7 mil feridos
Mundo

Terremoto atinge o Afeganistão e deixa mais de 800 mortos

Mais de 2,7 mil pessoas ficaram feridas, e autoridades acreditam que número deve aumentar conforme avanço de buscas em áreas remotas

AFP e Redação
01 de Setembro de 2025
Imagem mostra o primeiro-ministro houthi falando ao microfone, possivelmente durante uma entrevista coletiva.
Mundo

Ataque de Israel ao Iêmen mata primeiro-ministro houthi

O bombardeiro promovido por Israel teve como alvo o chefe do Estado-Maior, o ministro da Defesa e outros funcionários alinhados ao Irã

Redação
30 de Agosto de 2025
Trump visto saindo da Casa Branca
Mundo

É falso boato de que Donald Trump teria morrido; entenda o caso

O presidente foi visto na manhã deste sábado (30), saindo da Casa Branca

Redação
30 de Agosto de 2025
Deportados entrando em avião
Mundo

Juíza dos EUA bloqueia procedimento acelerado de expulsão de migrantes de Trump

Trump generalizou a aplicação da "expulsão acelerada" a todo o país e a migrantes que já estavam nos Estados Unidos há dois anos

Redação e AFP
30 de Agosto de 2025
Lisa Cook
Mundo

Lisa Cook, diretora do Fed, aciona Justiça contra Donald Trump

Na última segunda-feira (25), presidente ordenou que Cook fosse removida do cargo

Redação e AFP
28 de Agosto de 2025
Imagem mostra socorristas ucranianos realizando uma operação de busca e resgate em torno de um edifício residencial gravemente danificado durante um ataque russo com mísseis e drones contra Kiev, na Ucrânia
Mundo

Rússia faz um dos maiores ataques aéreos contra a Ucrânia e deixa mortos em Kiev

Drones e mísseis russos atingiram diversas estruturas e prédios, entre eles uma escola e um centro comercial

Redação e AFP
28 de Agosto de 2025
O senador Alejandro Moreno (esq.), do Partido Revolucionário Institucional (PRI), briga com o senador Gerardo Fernández Norona, do Partido do Movimento de Regeneração Nacional (Morena), durante uma sessão da Comissão Permanente do Senado na Cidade do México, em 27 de agosto de 2025
Mundo

Senadores do México trocam tapas e empurrões durante sessão; assista

Confusão se deu entre Alejandro Moreno, líder da oposição, e Gerardo Fernandez Noroña, presidente da Casa

AFP e Redação
28 de Agosto de 2025
Miguel Uribe
Mundo

Adolescente que atirou contra pré-candidato presidencial na Colômbia é condenado

O jovem foi julgado por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas

Redação e AFP
28 de Agosto de 2025
Javier Milei é atacado com pedras durante ato de campanha em periferia na Argentina
Mundo

Milei é atacado com pedras durante ato de campanha em periferia na Argentina

O ataque acontece a dois meses das eleições na Argentina e em meio a um escândalo por suposta corrupção na destinação de fundos para pessoas com deficiência

Diário do Nordeste/AFP
27 de Agosto de 2025