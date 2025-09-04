Brasileiro está entre os feridos em acidente com bondinho de Lisboa, diz cônsul do Brasil

O cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Alessandro Candeas, afirmou nesta quinta-feira (4) que um brasileiro está entre os feridos do acidente com o Elevador da Glória, bondinho que está entre as principais atrações turísticas de Lisboa. A informação foi confirmada ao jornal português Diário de Notícias.

A vítima foi socorrida com ferimentos leves, recebeu tratamento médico no Hospital Amadora-Sintra e já recebeu alta, ainda conforme o jornal. Ainda não se sabe se o cidadão brasileiro estava na cidade como turista ou se mora em Portugal.

O acidente com o bondinho, ocorrido na tarde da quarta-feira (3), deixou pelo menos 16 mortos e 20 feridos. O balanço inicial era de 15 fatalidades, chegou a ser atualizado para 17, mas foi corrigido para 16 na manhã desta quinta (4).

O governo português declarou luto nacional de três dias pelo acidente.

Segundo o portal g1, a nacionalidade de 15 das vítimas mortas foram divulgadas pela polícia portuguesa. Entre elas, há quatro portugueses, dois alemães, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadense, um italiano, um francês, um suíço, e um marroquino.

Causas do acidente

Segundo a emissora portuguesa SIC, o motivo do acidente foi um cabo que se rompeu. Em imagens que viralizaram nas redes sociais, o bondinho aparece totalmente destruído enquanto pessoas saem assustadas do local em meio à fumaça. Testemunhas relataram o grande impacto contra o prédio.

Mais de 62 agentes e 22 veículos foram acionados para o acidente. Segundo a imprensa local, vítimas ainda estão presas às ferragens e aguardam o resgate.

"Bateu com uma força brutal num prédio e se despedaçou como uma caixa de papelão. Foi uma pancada muito forte, algo impressionante. Não tinha nenhum tipo de freio", disse uma testemunha do acidente à SIC.

Em comunicado, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, disse lamentar "profundamente" o acidente e prestou solidariedade às vítimas.

"O Presidente da República apresenta o seu pesar e solidariedade às famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes", afirmou.

O Ministério Publico de Portugal abriu um inquérito para investigar o acidente.

O Elevador da Glória, em funcionamento desde 1885 em Lisboa, é um dos bondinhos mais antigos do mundo. Capaz de transportar até 43 passageiros, o equipamento passou por uma reparação geral em 2022 e a manutenção periódica em 2024, de acordo com os protocolos de segurança estabelecidos pelo governo português.