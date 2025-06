Após separação de Virgínia, Zé Felipe retorna da Europa, reencontra filhos e vai para casa dos pais

O cantor Zé Felipe, que anunciou na última semana o fim do relacionamento com a influenciadora Virgínia Fonseca, voltou ao Brasil neste domingo (1º), após uma turnê pela Europa. Na saída do avião, o artista foi recepcionado pelas filhas mais velhas do ex-casal, Maria Alice e Maria Flor.

A família partiu direto para a casa dos pais de Zé Felipe, o sertanejo Leonardo e a influenciadora Poliana Rocha. Já na residência, ele encontrou o filho mais novo, José Leonardo, que não participou do desembarque do pai porque estava em uma consulta médica.

Nas redes sociais, Virgínia publicou um vídeo na academia falando sobre os filhos. "Bom dia. As crianças estão na casa da Poli e do Leo, vão almoçar com o Zé, que chegou hoje", comentou.

Por sua vez, Poliana publicou uma foto de mãos dadas com o Zé Felipe com a legenda "Filho". A influenciadora também publicou vídeos com os netos.

Ainda nas redes sociais, Zé Felipe contou que trouxe uma mala com presentes para os filhos. No entanto, segundo o cantor, a bagagem foi extraviada.

REENCONTRO APÓS SEPARAÇÃO

É a primeira vez que Zé Felipe encontra os filhos após o anúncio da separação. Virginia estava acompanhando o cantor na turnê europeia, na última terça-feira (27), quando o casal surpreendeu os seguidores com a informação do término.

Eles não divulgaram o motivo do fim do relacionamento, mas deixaram claro que a decisão foi tomada pelos dois.

Eles explicaram que continuarão amigos, com o objetivo de cuidar dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Após a repercussão, Zé Felipe foi às redes sociais para defender a ex-companheira dos ataques.

“Quero pedir do fundo do meu coração mesmo para todo mundo parar de atacar a Virginia. Não foi ela que terminou esse casamento, a gente entrou num consenso, fui eu e ela, nós dois juntos. E vi que isso é o melhor para não dar briga”, disse.

Na viagem por Portugal, Zé Felipe relembrou o ex-sogro, Mário Serrão, pai de Virgínia, falecido em 2021. Serrão era natural da cidade de Santarém, perto de onde o cantor sertanejo passou durante a turnê.

JUNTOS DESDE 2020

Virgínia e Zé Felipe se conheceram em 2020 e estavam juntos desde então. No entanto, no começo deste mês, Virginia revelou uma separação que ocorreu entre eles, que durou cerca de seis dias.

A crise no casamento ocorreu após uma confraternização em família, quando o filho de Leonardo mandou a influenciadora calar a boca na frente dos familiares e convidados da festa.