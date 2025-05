Poliana Rocha faz post reflexivo após separação de Virginia e Zé Felipe

Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe, fez uma postagem reflexiva nas redes sociais, na madrugada desta quinta-feira (29), e os seguidores entenderam a mensagem como uma indireta para Virginia.

A postagem da esposa de Leonardo foi feita após Virginia publicar imagens do filho de Leonardo chorando no show em Coimbra, Portugal, na quarta-feira (28). A influenciadora e o cantor anunciaram o fim do casamento, na noite de terça-feira (27).

“Diquinha da noite: Faça de mim, Senhor, uma mulher sábia, que saiba esperar, ouvir, silenciar e agir com discernimento mesmo quando tudo parecer confuso”, escreveu Poliana.

Nos comentários da última postagem de Poliana no Instagram, os seguidores pediram que ela cuide do filho. “Vai buscar teu filho, Poli, pelo amor de Deus. Ele está sofrendo com tudo isso”, pediu uma pessoa.

“Ver o filho nesse estado e sendo filmado não deve estar sendo fácil para você. Que Deus dê força para o Zé e que ele encontre um amor verdadeiro”, disse outra.

Virginia e Poliana costumavam ser muito próximas, mas os fãs notaram que as duas vinham afastadas nas últimas semanas.