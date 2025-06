Pâmella Holanda posta fotos com DJ Ivis e é julgada por seguidoras: 'Não dá pra entender'

A influenciadora Pâmella Holanda foi criticada por seguidoras no Instagram após postar imagens em clima romântico ao lado do marido, o DJ Ivis. O casal está com a filha de 4 anos e outros familiares curtindo um período nas Ilhas Maldivas.

Em 2021, Ivis foi condenado por violência doméstica depois do vazamento de um vídeo. Nas imagens, ele aparecia agredindo Pâmella, na época grávida de nove meses. Também houve divulgação de outro vídeo em que ele batia na cabeça da esposa na presença de outra mulher e da filha ainda bebê.

"Vi cenas horríveis desse cara com ela e na presença da bebê. Não dá pra entender!", comentou uma mulher.

"Nunca venho na internet para julgar as pessoas ou suas relações, escolhas, etc... Mas é impossível não deixar um alerta: relacionamentos abusivos nunca terminam bem. Homens violentos não mudam", disse uma seguidora.

Veja também É Hit Justiça determina que Zé Vaqueiro volte a incluir DJ Ivis em empresa É Hit Cantora Maraisa, da dupla com Maiara, apaga vídeo em que associa borderline a relacionamento abusivo

"Se um homem fizesse comigo o que esse cara fez com essa moça, meu Deus do céu …. Nunca mais na vida eu deixaria ele me tocar!", falou mais uma.

"Restauração de um casamento cheio de agressão física e psicológica? É sério q tem mulheres achando isso lindo? Não é possível...", escreveu uma seguidora.

"Eu teria vergonha de postar uma coisa dessa… COM UM HOMEM QUE AGREDIU, VIOLENTOU DE TODAS AS FORMAS E SIMPLESMENTE é fechar os olhos, por isso a taxa de feminicídio no Brasil tá tão alta", disse outra.

Comentários também enaltecem "restauração do casamento"

Ao ler os comentários dessa postagem é possível, também, encontrar apoio ao retorno do casal e a mudança de comportamento do DJ.

"Vocês têm que entenderem que a Pamela está em uma nova fase dá vida dela, infelizmente o casal teve que passar por todo aquele turbilhão para amadurecerem. Se ela quis perdoar e tentar novamente, quem somos nós para julgar?! (...)", escreveu uma seguidora em defesa de Pâmella.

"Enquanto uns destroem seus casamentos, é lindo de ver a restauração!!!!", disse outra.

"Esperei tanto por esse momentoooo!!!!", colocou outra seguidora com corações.

Legenda: Agressão de Dj Ivis em Pâmella Holanda foi registrada por câmeras da casa do casal Foto: Reprodução

Dj Ivis foi condenado por agressão

No dia 6 de março deste ano a Justiça do Ceará condenou Iverson de Souza Araújo, o 'DJ Ivis', a oito meses e oito dias de detenção pelo crime de violência doméstica contra Pâmella Holanda.

Ele foi preso em agosto de 2021 (período das agressões), mas foi solto em 22 outubro do mesmo ano. Na ocasião, a influenciadora fez uma sequência de vídeos, onde dizia não se sentir segura com a liberdade do ex. Ele teve a carreira artística abalada em razão das agressões.

Casal reatou em abril deste ano

Um mês após a condenação, em abril desse ano, Pâmella e DJ Ivis reataram a relação. Em uma postagem no Instagram, em que aparecia ao lado do artista, ela escreveu: “Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que se fizeram novas!”.

Desde então ela posta imagens do casal e do relacionamento dos dois com a filha em suas redes. Já ele se mantém bem mais discreto na divulgação da sua vida conjugal.