Justiça determina que Zé Vaqueiro volte a incluir DJ Ivis em empresa

A Justiça do Ceará determinou, nessa terça-feira (2), que Zé Vaqueiro e seus sócios voltem a incluir DJ Ivis na empresa que representa o cantor de piseiro. O não cumprimento da decisão acarretará multa de R$ 10 mil por dia.

Os advogados que representam a empresa Zé Vaqueiro Original Music informaram, em nota ao Diário do Nordeste, que "não foram notificados acerca da referida decisão".

Em primeira instância, a Justiça já havia decidido pelo retorno, no último dia 20 de abril. No entanto, Zé Vaqueiro e seus sócios recorreram. O desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato confirmou a decisão ontem.

Na terça-feira, DJ Ivis se pronunciou no Instagram sobre a situação. “É uma coisa simples. É só me dar o que é meu, pagar o que deve, e seguir a vida. Só que eu não estou entendendo que vexame é esse. Eu vou ficar postando aqui para mostrar que justiça é justiça, e Deus é Deus”.

Ainda na nota divulgada, a empresa de Zé Vaqueiro informou que "embora sem exercer qualquer atividade junto à empresa, registra-se que o DJ Ivis não deixou de receber, de maneira regular, os valores que lhe cabem no quadro societário. Vale ressaltar, ainda, que o mesmo recebeu todos os repasses até março/2023, inclusive no período em que esteve preso (de julho a outubro de 2021)".

Fora de sociedade

DJ Ivis foi excluído da sociedade da empresa em janeiro de 2023. Zé Vaqueiro e seus sócios alegaram que ele estava trabalhando com concorrentes do cantor de piseiro, e que o caso de violência doméstica do DJ causava dano à imagem da empresa.

Ivis tem 10% da sociedade na empresa que realiza as atividades musicais de Zé Vaqueiro desde sua criação, em outubro de 2020. Ele foi produtor e compositor de alguns sucessos do artista, como "Eu Tenho Medo" e "Volta Comigo BB".

Prisão

DJ Ivis foi preso em julho de 2021, após vídeos em que ele agride a ex, Pâmela Holanda, na frente da filha do ex-casal, na época com 9 meses, e da mãe dela, serem divulgados nas redes sociais. Ele foi solto três meses depois.