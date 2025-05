Avião com dupla Rionegro & Solimões faz pouso forçado em aeroporto no Interior de São Paulo

Um avião que levava a dupla sertaneja Rionegro & Solimões fez pouso forçado no Aeroporto Tenente Lund Presotto, em Franca (SP), nesta sexta-feira (30). Apesar da emergência, ninguém ficou ferido.

Segundo a Rede Voa, responsável pelo aeroporto, a aeronave saiu do mesmo aeroporto transportando quatro passageiros e dois tripulantes com destino a Alto Paraíso de Goiás (GO), mas retornou logo após levantar voo.

A concessionária apontou que a aeronave, do modelo King Air e de prefixo PS-BVP, chegou a sair da pista durante o pouso.

Veja também É Hit DJ Ivis reclama de cobrança milionária de escritório de Safadão, que nega e promete processo É Hit São João de Maracanaú 2025 terá apresentação de 250 quadrilhas juninas; veja lista de festivais

Conforme informações da assessoria de Rionegro & Solimões, que concedeu resposta sobre o caso ao g1, o pouso forçado ocorreu devido ao estouro de um dos pneus durante a decolagem.

Rionegro utilizou as redes sociais para tranquilizar os fãs. "Graças a Deus, está tudo beleza, gente, pode ficar despreocupado, está tudo em dia. Estamos firmes e fortes. Agora, é dar sequência à agenda e controlar para seguir na estrada fazendo shows e continuar voando", disse ele.

O show que seria realizado pela dupla em Teresina de Goiás (GO) nesta sexta-feira (30) será remarcado para uma nova data.

Danos na aeronave

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado após o pouso de emergência e informações da Rede Voa apontam que o avião teve leves danos na estrutura.

A documentação da aeronave, que possui capacidade para sete passageiros, está regular.