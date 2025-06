Filhos sentem a separação dos pais? O caso de Virginia e Zé Felipe

A separação de um casal nunca é simples, mas quando envolve filhos pequenos, os impactos emocionais e cognitivos ganham uma dimensão ainda mais delicada. A recente separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe, pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e o recém-nascido José Leonardo trouxe à tona uma importante reflexão: mesmo muito pequenos, os filhos sentem e são afetados pelo rompimento dos pais.

Muitos acreditam que bebês ou crianças em idade pré-escolar não compreendem o que está acontecendo à sua volta. No entanto, na psicologia sabemos que, mesmo sem entender racionalmente, as crianças percebem mudanças sutis no ambiente familiar, no tom emocional dos pais e nas rotinas do dia a dia. E é justamente na primeira infância que o cérebro está em seu estágio mais moldável, onde experiências emocionais formam as bases da personalidade, dos vínculos afetivos e da capacidade futura de lidar com frustrações e relações sociais.

No caso das Marias, ainda em fases iniciais de desenvolvimento emocional, a estabilidade e a previsibilidade são fundamentais. Mudanças bruscas no convívio familiar podem gerar sentimentos de insegurança, mesmo que não sejam verbalizados. Já José Leonardo, ainda bebê, está no processo de formação do vínculo de apego e esse vínculo depende não só da presença física, mas da disponibilidade emocional dos pais.

Isso não significa que a separação seja um fator exclusivamente negativo. Quando bem conduzida, com respeito, comunicação adequada e foco no bem-estar das crianças, ela pode até evitar que os filhos cresçam em um ambiente conflituoso. O mais importante é garantir que, mesmo em casas separadas, os filhos sintam-se amados e seguros.

Os pais precisam estar atentos a sinais como alterações no sono, regressões (como voltar a usar chupeta ou fralda), irritabilidade ou retraimento. São formas de expressão emocional de crianças que ainda não conseguem traduzir em palavras o que estão sentindo.

A separação é um momento de transição e, exige cuidado, escuta e presença. O exemplo de figuras públicas como Virginia e Zé Felipe pode ser uma oportunidade para refletirmos sobre o impacto emocional nos filhos e sobre como o amor e o cuidado devem continuar sendo o elo principal entre pais e filhos, independentemente do estado civil.