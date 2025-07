Carmem (Suzy Rêgo) é uma personagem envolta por mistérios do passado em "A Viagem". Além do romance com o enigmático Adonay (Breno Moroni), que vive sob o pseudônimo de "Mascarado", ela também carrega um segredo doloroso do breve relacionamento com o arquiteto Mauro (Eduardo Galvão), sócio de Téo (Maurício Mattar).

Desde os primeiros capítulos da novela, em conversa com sua melhor amiga, Lisa (Andréa Beltrão), Carmem revela que viveu duas experiências intensas no passado: uma com Adonay, de quem foi noiva antes de ele desaparecer misteriosamente, e outra com Mauro, que abusou dela em um momento de vulnerabilidade emocional e a chantageou.

"A Viagem" foi escrita por Ivani Ribeiro e dirigida por Wolf Maya e está em exibição, atualmente, no "Vale a Pena Ver de Novo", da TV Globo. O folhetim foi ao ar pela primeira vez em 1994, no horário das 19 horas, e trouxe no elenco, ainda, nomes como Christiane Torloni, Antônio Fagundes e Guilherme Fontes.

O que acontece entre Mauro e Carmem na novela?

Mauro é sócio de Téo, marido de Diná (Torloni), em um escritório de arquitetura. Já Carmem é funcionária da locadora de vídeos de Diná.

Os dois parecem ser de mundos completamente diferentes, mas, com o tempo, o público descobre que tiveram um relacionamento abusivo.

O caso é contado por Carmem no começo da novela. Ela narra para Lisa que, num estado de vulnerabilidade emocional após o sumiço de Adonay, um homem a forçou a manter relações íntimas e gravou os atos sem seu consentimento. Depois, usou os vídeos para chantageá-la e ameaçá-la de exposição se contasse o ocorrido para alguém.

Legenda: Mauro tenta pegar Carmem à força várias vezes durante a novela Foto: Reprodução/Globoplay Novelas

O público só descobre que o abusador de Carmem era Mauro na metade da trama, quando ele, envolvido com Lisa, fica sabendo que a melhor amiga de sua próxima vítima está por perto, trabalhando com a esposa de seu sócio, e pode denunciá-lo a qualquer momento.

Legenda: Carmem (Suzy Rêgo) e Lisa (Andréa Beltrão) se envolvem com Mauro Foto: TV Globo/Bazilio Calazans

O que Mauro fez com Carmem na novela A Viagem?

Depois que descobre que Carmem trabalha para Diná, Mauro se aproveita de outro segredo dela para chantageá-la. Isso acontece porque Carmem se disfarça de "feia" para não causar ciúmes na patroa — conhecida por não contratar funcionárias que considera bonitas por medo de ser traída pelo marido, Téo.

Mauro, que é amigo de Téo e Diná, ameaça desmascarar Carmem para o casal se ela contar para Lisa suas verdadeiras intenções com a cabeleireira. Mas, ele se frustra, porque a atendente prefere se demitir da locadora e contar a verdade para a chefe a ver a melhor amiga ser mais uma vítima do abusador.

Legenda: Mauro ameaça expor o segredo de Carmem para Diná, dona da locadora Foto: Reprodução/Globoplay Novelas

Unidas, as duas conseguem prejudicar a imagem pública do arquiteto e decidem se afastar dele de uma vez por todas.

Qual o segredo de Mauro em A Viagem?

Os abusos de Mauro seguem um padrão: ele se aproxima de jovens vulneráveis emocionalmente e se mostra como uma opção amorosa boa e estável. Galanteador, dá a elas presentes caros e conquista a confiança até dos familiares.

Sua cartada final é convidá-las para ouvir música em seu apartamento. É neste momento que ele dá início aos abusos e às gravações ilícitas.

O segredo do arquiteto é revelado ao público apenas quando Carmem decide contar a verdade sobre ele e alertar outras mulheres a não caírem na cilada.

Quem era o antigo namorado de Carmem?

O antigo namorado de Carmem era Adonay, que se disfarça de Mascarado. Os dois, inclusive, chegaram a ser noivos, antes de o rapaz desaparecer misteriosamente.

Legenda: Carmem descobre que Adonay é o Mascarado Foto: Reprodução/Globoplay Novelas

Só depois é que os telespectadores do folhetim descobrem que Adonay sofreu um acidente aéreo que desfigurou seu rosto e que, por isso, ele decidiu sumir da vida de Carmem.

Carmem morre na novela?

Não. Em determinado momento da trama, Carmem e Lisa sofrem um assalto, mas são salvas pelo Mascarado, que luta contra os bandidos com um bastão.

Legenda: Suzy Rêgo interpretou Carmem em "A Viagem" Foto: TV GLOBO / Bazilio Calazans

Quem fica com Carmem no final da novela?

Apesar de seu passado com Adonay e Mauro, Carmem termina sua história em "A Viagem" ao lado do aventureiro e famoso artista Igor Telles (Jayme Periard). Os dois se conhecem por intermédio de Lisa, que incentiva Igor a expor suas esculturas na galeria herdada por Carmem.

Igor e Carmem se casam e têm um filho.

Por onde andam os atores que fizeram Carmem e Mauro em A Viagem?

Eduardo Galvão

O ator Eduardo Galvão faleceu em 2020, aos 58 anos, por complicações da Covid-19. Ele chegou a ficar intubado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital no Rio de Janeiro.

Legenda: O ator Eduardo Galvão faleceu de Covid-19 em 2020 Foto: TV Globo / Renato Rocha Miranda

Além de interpretar Mauro em "A Viagem", ele também integrou o elenco de diversas outras obras na Globo, como "O Salvador da Pátria" (1989), "Porto dos Milagres" (2001), "O Beijo do Vampiro" (2002) e "Paraíso Tropical" (2007). Sua última participação em novela foi em "Bom Sucesso", de 2019.

Suzy Rêgo

A intérprete de Carmem está, atualmente, com 58 anos. Suzy Rêgo iniciou a carreira como modelo ainda na adolescência e chegou a participar de diversos concursos de beleza. Ela, inclusive, ganhou o segundo lugar do Miss Brasil em 1984.

Na Globo, além de "A Viagem", ela integrou o elenco de "O Salvador da Pátria" (1989), "Top Model" (1989), "Era Uma Vez" (1998), "Morde e Assopra" (2011), "Império" (2014) e outras. Em outras emissoras, esteve em "Sangue do Meu Sangue" (1995), "Amor e Ódio" (2001), "Louca Paixão" (1998) e "Floribella" (2005).

Legenda: Suzy Rêgo fez várias novelas na Globo e em outras emissoras Foto: Reprodução/Instagram

A atriz também participou da primeira nova da Globo para o streaming, "Todas as Flores" (2022).

Recentemente, ela voltou a ser notícia por passar por uma "transformação" física impressionante. Isso porque, no ano passado, ao fazer exames de rotina, ela descobriu que estava com índices desregulados e precisou fazer uma grande mudança de hábitos, o que fez com que ela perdesse bastante peso.