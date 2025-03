Christiane Torloni desabafa após assalto no Rio de Janeiro: 'Refém da bandidagem'

Christiane Torloni, 68, usou as redes sociais, na terça-feira (4), para desabafar sobre um assalto sofrido no Rio de Janeiro. A atriz disse que teve um cordão roubado ao sair para andar de bicicleta e que ficou com medo de sair novamente de casa.

"Resolvi ficar no Rio de Janeiro para poder curtir essa cidade incrível, maravilhosa. Cidade para a qual tantas pessoas vêm em busca de curtir um pouco o carnaval. Mas é uma cidade que está implacavelmente refém da bandidagem", disse ela em vídeo publicado no Instagram.

"É triste, cara. Você vai na rua, dar sua volta de bicicleta numa das regiões consideradas mais caras do Rio de Janeiro, com imposto sobre imposto. Você vai dar sua volta de bicicleta e quase morre porque te arrancam um mísero fiozinho do pescoço, que não é nada, que só tinha valor emocional, foi meu filho que me deu", contou.

Veja também Zoeira Veja como foi desfile de despedida da atriz Paolla Oliveira pela Grande Rio no Carnaval 2025 É Hit Tony Salles se desculpa com Daniela Mercury por confusão no Carnaval de Salvador

Carnaval em casa

Na publicação, que, até a manhã desta quarta-feira (5), já havia gerado mais de 8 mil comentários, a atriz afirmou que não pretende mais sair de casa nos próximos dias. "Aí, você volta para casa assustada, amuada, e passa o resto do Carnaval trancada em casa, apesar de estar em um lugar lindo, vendo o mundo lá fora, mas com medo."

"A gente lutou por tanta coisa, pela democracia, pela justiça social, e fica aí feito a Carolina [canção de Chico Buarque] vendo o Carnaval passar pela janela, mas com medo de sair na rua", afirmou.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias