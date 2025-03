Tony Salles se desculpa com Daniela Mercury por confusão no Carnaval de Salvador

Após um desentendimento envolvendo seu trio elétrico e o de Daniela Mercury durante o Carnaval de Salvador, o cantor Tony Salles se manifestou para pedir desculpas à cantora. O incidente ocorreu enquanto ele se apresentava em um dos circuitos da capital baiana.

Na noite dessa terça-feira (4), Tony declarou "ter um carinho muito grande" por Daniela e reforçou que não houve intenção de causar qualquer problema. O pedido de desculpa foi feito ainda durante a programação carnavalesca de Salvador: "Me perdoe pelo que aconteceu ontem, porque não foi intencional. Estávamos atrasados, com toda a correria do Carnaval, tínhamos outro show para fazer... Infelizmente, aconteceu aquele fato", explicou.

O cantor enfatizou que não tinha intenção de criar um impasse com Daniela, a quem chamou de "uma referência da nossa música baiana, uma referência do axé, em pleno ano de comemoração dos 40 anos do axé".

Tony também destacou que não mencionou diretamente o nome da artista durante a discussão. "Existe uma coisa que eu aprendi com a minha mãe que se chama respeito. Eu respeito, principalmente, quando se tem uma coisa chamada hierarquia. Hierarquia é para isso: é para você respeitar quem está lá na frente, quem chegou primeiro."

Nas redes, a cantora publicou o vídeo no qual Tony aparece se desculpando e escreveu: "Desculpa aceita, Tony. Axé para você."

O QUE ACONTECEU?

Durante a madrugada de terça-feira de Carnaval, Daniela Mercury e Tony Salles trocaram farpas no circuito Dodô, em Salvador, devido à proximidade de seus trios elétricos. Daniela interrompeu a apresentação para criticar a aproximação, enquanto Tony rebateu, alegando que o trio estava sendo impedido de avançar.

O cantor pediu desculpas ao público pelo atraso e justificou a necessidade de acelerar o percurso. O clima tenso persistiu até o fim dos shows, com Daniela encerrando sua performance com um comentário irônico sobre Tony.

