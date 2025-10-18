Tata Werneck é confundida e nega fim de casamento com Rafael Vitti

A apresentadora Tata Werneck se pronunciou após ser confundida com a influenciadora Tata Estaniecki, que se separou recentemente de Júlio Cocielo.

Na rede social X, Tata Werneck afirmou que segue casada com Rafael Vitti, com quem tem uma filha, Clara Maria. "Eu tô casada, amigos. A Tata que se separou é outra".

Separação de Tata Estaniecki e Júlio Cocielo

Em uma postagem no Instagram na última quinta-feira (16), Júlio Cocielo anunciou que o relacionamento chegou ao fim. Eles estavam juntos desde 2017.

Cocielo afirmou na publicação que, apesar da separação, os dois seguirão parceiros na criação dos dois filhos, Beatriz, de cinco anos, e Caio, de dois anos. Ele frisou ainda que o casal vai manter "o respeito, a admiração e o carinho um pelo outro".

Não demorou para que as especulações começassem a aparecer nas redes sociais. Fãs chegaram a cogitar que o anúncio seria uma pegadinha.

O motivo do término do casal "Tacielo", como os fãs costumam chamar, não foi revelado. "Ninguém casa esperando uma situação como essa, claro que dói, mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo pra nos fortalecer… não sabemos", escreveu o influenciador.