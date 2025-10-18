Namorado de Sandy vira 'Superman' no Dia do Médico
Pedro Andrade celebrou a data em postagem no Instagram
O médico Pedro Andrade, namorado da cantora Sandy, apareceu em sua conta no Instagram usando uma fantasia de Superman. Na postagem, ele aparece se divertindo com um grupo de crianças e escreveu um texto sobre o Dia do Médico, comemorado neste sábado (18).
"Nos esquecemos de amar os outros, em grande parte, porque esquecemos de amar a nós mesmos", postou Pedro.
O médico prossegue afirmando que "o amor ao próximo é, no fundo, uma continuação do amor que nasce em nós. A medicina vive nesse espaço invisível entre um ser e outro. Somos médicos uns dos outros — canais, condutores, o buraco da flauta por onde passa o sopro divino".
'Caminho do coração'
Pedro afirma que preferiu "o caminho do coração ao da cartilha.
"Que a medicina siga leve, espirituosa e desperte o que realmente cura: o amor que reconhece o humano no outro. O amor em estado de presença. O nosso amor. Feliz nosso dia", concluiu.