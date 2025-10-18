Namorado de Sandy vira 'Superman' no Dia do Médico

O médico Pedro Andrade, namorado da cantora Sandy, apareceu em sua conta no Instagram usando uma fantasia de Superman. Na postagem, ele aparece se divertindo com um grupo de crianças e escreveu um texto sobre o Dia do Médico, comemorado neste sábado (18).

"Nos esquecemos de amar os outros, em grande parte, porque esquecemos de amar a nós mesmos", postou Pedro.

O médico prossegue afirmando que "o amor ao próximo é, no fundo, uma continuação do amor que nasce em nós. A medicina vive nesse espaço invisível entre um ser e outro. Somos médicos uns dos outros — canais, condutores, o buraco da flauta por onde passa o sopro divino".

Legenda: No texto, Pedro Andrade fala sobre amor ao próximo e a relação com o ofício. Foto: Reprodução/Instagram.

'Caminho do coração'

Pedro afirma que preferiu "o caminho do coração ao da cartilha.

"Que a medicina siga leve, espirituosa e desperte o que realmente cura: o amor que reconhece o humano no outro. O amor em estado de presença. O nosso amor. Feliz nosso dia", concluiu.