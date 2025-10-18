Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Sigilo, print no WhatsApp e equipe enxuta: Lobianco revela como foi última cena com Odete

O intérprete de Freitas no remake de "Vale Tudo" disse que as cenas foram gravadas há três semanas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Cena final de Freitas e Odete durante fuga de empresária.
Legenda: Cena final de Freitas e Odete durante fuga de empresária.
Foto: Reprodução/TV Globo.

O ator Luis Lobianco, intérprete de Freitas no remake de "Vale Tudo", esteve reunido com elenco para assistir ao último capítulo da produção na sexta-feira (17). Em coletiva de imprensa, ele contou em tom bem-humorado e emocionado como foi viver semanas de sigilo absoluto sobre uma das maiores reviravoltas da teledramaturgia brasileira: a cena da "morte de Odete Roitman".

O ator revelou que o processo de gravação foi envolto em mistério total, até mesmo entre o elenco. "A gente gravou assim: eu recebi o roteiro direto da produção, não passou por nada interno. A Luciana, produtora, me mandou por um print no WhatsApp. Falou: ‘É isso, vamos fazer tal dia, equipe reduzida’"..

Segundo ele, o clima no estúdio era quase teatral: “Foi muito legal, porque era assim: a produtora vestida de médico, fazendo a operação na Odete; os contrarregras, a equipe de arte... Parecia teatro mesmo, sabe? Parecia uma coisa... e o segredo, né?”.

Fuga de Odete foi gravada há três semanas

Lobianco contou que a cena final dele com Odete foi gravada três semanas antes de ir ao ar — e que o segredo pesou.

“A gente gravou tem três semanas, eu tô três semanas fazendo... 'nossa'. Eu não contei para ninguém mesmo, nem da minha família. Eu já estava no meu limite. Esse dia a pista vai chegar. Eu já cheguei aqui assim".

Ator só soube quem atirou com elenco

Mesmo envolvido diretamente na sequência, ele garante que não sabia quem havia atirado em Odete. “Isso eu não sabia. Eu sabia a minha parte, eu sabia o que eu tinha feito. Mas não tinha noção do assassino, nada disso".

Ao refletir sobre as motivações do personagem, o ator analisou a mistura de lealdade e interesse que move Freitas: “Eu acho que as duas coisas. Ele é muito leal, sim. Teve aquela cena anterior, né, quando a Odete vai embora da TCA, que ele fala: ‘O que a senhora precisar, a senhora pode contar comigo’. Aí ali já ficou que alguma coisa poderia acontecer. E o interesse, né? O Freitas ficou rico, gente. Depois de sofrer tanto, ser tão humilhado".

Para Lobianco, "Vale Tudo" continua sendo uma crítica poderosa ao Brasil. "A gente fala de um país que durante muito tempo foi conhecido como o país da impunidade. Eu acho que segue sendo, mas ao mesmo tempo a gente tem dado lições de democracia para o mundo todo".

Final pode inspirar novas versões

O ator disse acreditar que o desfecho simbólico de "Vale Tudo" continua atual — e pode, quem sabe, inspirar novas versões no futuro.

“Acho que a Odete está viva um pouco simbolicamente, assim, de que essa história continua, sabe? Quem sabe vai ter 'Vale Tudo' lá na frente. Vai ter 'Vale Tudo' lá, é. Um spin-off, ou daqui a 30 anos outro elenco faz de novo. Assim como são os clássicos, né? Romeu e Julieta se monta várias vezes — tá aí, é pra todo mundo poder contar", revelou o ator. 

