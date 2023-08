Grupo de K-pop Twice confirma show no Brasil; veja data e local

O grupo de K-pop Twice vem ao Brasil em 2024 para uma apresentação única em São Paulo. O anúncio da terceira parte da turnê mundial "Ready to Be World Tour" foi feito nas redes sociais da banda nesta segunda-feira (28).

O show ocorre no estádio Allianz Parque, no dia 6 de fevereiro, uma terça-feira. É a primeira vez das nove integrantes no Brasil e na América Latina. Elas estão promovendo o último álbum de estúdio, "Ready to Be"

Ainda não foram publicadas informações sobre o preço dos ingressos e a data da venda.

Entre as novas datas, estão ainda Melbourne, na Austrália, Jakarta, na Indonésia, e Cidade do México. Os shows em território mexicano e brasileiro são os únicos marcados para 2024, até o momento.

Twice

O fenômeno de K-pop foi formado em 2015 no reality show "Sixteen", da JYP Entertainment. As integrantes Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu estão entre os grupo mais decorados da Coreia do Sul e da Ásia, com recordes de visualizações e múltiplos prêmios já ganhos na carreira.

Elas também promovem trabalhos solos e em unidades. Recentemente, a líder do grupo, Jihyo, fez sua estreia solo com o álbum "Zone" e a faixa-título "Killin' me Good".