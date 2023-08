Tata Werneck diz que aniversário foi ‘a melhor festa da sua vida’

A atriz e apresentadora Tata Werneck comemorou 40 anos no último dia 11 de agosto, mas a festa de comemoração aconteceu no domingo (27). O aniversário, na casa da humorista, no Rio de Janeiro, reuniu amigos próximos da artista e contou com shows de Sandy e do grupo É o Tchan.

Na manhã desta segunda-feira (28), Tata apareceu nos Stories com a maquiagem do dia anterior, e disse que foi a melhor festa de sua vida. “Ontem, foi um dos dias mais maravilhosos da minha vida, melhor festa da minha vida até hoje”, iniciou.

“Todo mundo que eu amo, meus amigos do maternal. Meus amigos vieram de carro, de São Paulo. São meus amigos de tantos anos”, contou a atriz, reforçando que só chamou amigos para a celebração, sem acompanhantes desconhecidos.

Tata ainda se derreteu ao falar de Sandy. “Agora, a Sandy, eu passei muito tempo da minha vida... Sabe aquele sentimento que você tem por um ídolo que chega a dar uma sofrida? Sou tipo eu com Sandy. E a gente ficou amiga, e eu amo muito ela, demais. Mas eu nunca perdi isso com ela, essa admiração absurda. Ela é uma artista sem igual. O que essa mulher, canta, o que ela representa. Sandy, eu te amo muito, você é a melhor do mundo. Tava todo mundo chorando muito, muito emocionado com você. Você é muito perfeita”.