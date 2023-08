Camila Queiroz celebra 5 anos de casamento com Klebber Toledo: 'dia mais feliz de nossas vidas'

Ao GShow, eles contaram detalhes do início da relação. Na época em que estrelavam o folhetim da Globo, ela havia terminado um relacionamento e isso despertou o interesse do ator. A partir daí, algo diferente começou a surgir e todos passaram a perceber.

Após saber do fim do antigo namoro, Klebber então abordou a atriz, que estava se maquiando de olhos fechados. Com um beijo no pescoço, ele disse: "Não vai ter jeito! Agora que você terminou, eu sei que a fila deve estar grande, mas eu vou ter que ser o primeiro agora, tá?".

À publicação, Camila contou que ficou sem reação com a atitude do rapaz. "Ele falou que era o primeiro da fila! Eu não sabia onde enfiar minha cara! Não sei nem o que respondi... Aí depois de uma dessa eu casei, né?”, contou a artista.