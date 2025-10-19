Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (19/10)?

Com o fim da fase classificatória, a Dança dos Famosos 2025 realizou a sua repescagem neste domingo (19), em transmissão ao vivo.

A dupla Richarlyson e Monique Santos foi salva pelo jurado Zebrinha; Wanessa e Diego Basílio por Carlinhos de Jesus; e Nicole Bahls e Fernando Perrotti por Milton Cunha. Já a dupla Alvaro e Mariana Torres foi a preferida do público, com 42% dos votos.

Os demais, dois pares, foram eliminados. Estão fora da competição: Tereza Seiblitz e Jefferson Bilisco e o par Rodrigo Faro e Larissa Parison.

Os participantes salvos se enfrentam na próxima fase da disputa, que começa em 26 de outubro. Ao todo, restaram nove famosos na dança.

Como foi a apresentação da Dança dos Famosos

Os sete famosos na repescagem se apresentaram com os respectivos professores ao som do lindy hop.

Quem inaugurou a pista foi o ex-jogador de futebol Richarlyson com a professora Monique Santos.

Começou o show! 💃🕺 Richarlyson e Monique Santos abrem a #DançaDosFamosos no ritmo do Lindy Hop! 🎶 #Domingão pic.twitter.com/2iI0OxBwEU — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 19, 2025

A atriz Tereza Seiblitz se apresentou em seguida com o professor Jefferson Bilisco.

E a disputa continua! 💃 Tereza Seiblitz e Jefferson Bilisco mostram toda a elegância e energia do Lindy Hop! 🎶✨ #DançaDosFamosos #Domingão pic.twitter.com/TdP9P09G0k — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 19, 2025

A terceira dupla a se apresentar foi a modelo Nicole Bahls e Fernando Perrotti.

Preparem-se pra acelerar o coração! ❤️ Nicole Bahls e Fernando Perrotti chegam como a terceira dupla da noite e com toda a energia do Lindy Hop na #DançaDosFamosos 💃🕺 #Domingão pic.twitter.com/SeXmh1wtsa — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 19, 2025

O influenciador digital Álvaro e a professora Mariana Torres usaram a pista de dança na sequência.

Que show! 😱 Álvaro e Mariana Torres é a quarta dupla da noite e já tá mostrando que o Lindy Hop é lindo demais! 🎶 #DançaDosFamosos #Domingão pic.twitter.com/QWEkrxiHj2 — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 19, 2025

A penúltima dupla a se apresentar foi a da cantora Wanessa e o professor Diego Basílio.

Segura essa, Brasil! 😍Agora é a vez de Wanessa Camargo e Diego Basílio 💃🕺 Arrasando no Lindy Hop na #DançaDosFamosos no #Domingão pic.twitter.com/esdyVDmgJI — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 19, 2025

O apresentador Rodrigo Faro e a professora Larissa Parison fecharam as perfomances da noite.