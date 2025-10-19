Diário do Nordeste
Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (19/10)?

No ritmo do lindy hop, famosos competiram pela permanência na fase de repescagem

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:27)
Zoeira
Apresentador e participantes do quadro “Dança dos Famosos”, do programa “Domingão com Huck”, estão no palco iluminado. À esquerda, o apresentador, usando um suéter listrado colorido e calça jeans, fala ao público. À direita, pares de dançarinos estão lado a lado, vestidos com figurinos retrô em tons pastéis e metálicos. Ao fundo, o logotipo “Dança dos Famosos” aparece em letras grandes e iluminadas sobre um painel que simula prédios à noite.
Legenda: Quatro duplas foram salvas e seguem na competição.
Foto: Reprodução/Globoplay

Com o fim da fase classificatória, a Dança dos Famosos 2025 realizou a sua repescagem neste domingo (19), em transmissão ao vivo.

A dupla Richarlyson e Monique Santos foi salva pelo jurado Zebrinha; Wanessa e Diego Basílio por Carlinhos de Jesus; e Nicole Bahls e Fernando Perrotti por Milton Cunha. Já a dupla Alvaro e Mariana Torres foi a preferida do público, com 42% dos votos.

Os demais, dois pares, foram eliminados. Estão fora da competição: Tereza Seiblitz e Jefferson Bilisco e o par Rodrigo Faro e Larissa Parison.

Os participantes salvos se enfrentam na próxima fase da disputa, que começa em 26 de outubro. Ao todo, restaram nove famosos na dança.

Como foi a apresentação da Dança dos Famosos

Os sete famosos na repescagem se apresentaram com os respectivos professores ao som do lindy hop. 

Quem inaugurou a pista foi o ex-jogador de futebol Richarlyson com a professora Monique Santos.

A atriz Tereza Seiblitz se apresentou em seguida com o professor Jefferson Bilisco.

A terceira dupla a se apresentar foi a modelo Nicole Bahls e Fernando Perrotti.

O influenciador digital Álvaro e a professora Mariana Torres usaram a pista de dança na sequência.

A penúltima dupla a se apresentar foi a da cantora Wanessa e o professor Diego Basílio. 

O apresentador Rodrigo Faro e a professora Larissa Parison fecharam as perfomances da noite.

