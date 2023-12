Neymar ganha cordão de influenciador investigado pela PF no valor de R$ 2 milhões durante cruzeiro

Em meio à realização do cruzeiro "Ney em Alto Mar", Neymar ganhou um cordão de ouro e prata avaliado em R$ 2 milhões do influenciador Bruno Aleksander. Buzeira, como é conhecido, é investigado pela Polícia Federal por suposta participação em jogos de loteria que fazia nas redes sociais, que contavam com sorteios e rifas ilegais de artigos de luxo.

No vídeo divulgado na madrugada desta quarta-feira (27), os dois brincam com a situação e Neymar agradece o presente recebido.