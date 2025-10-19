Ex-seminaristas abandonam batina e assumem namoro: 'Era amor'

Um ex-seminarista viralizou nas redes sociais ao compartilhar a história de amor com o ex-colega de vocação. Melqui Ferraz revelou que, após anos de celibato, decidiu abandonar o seminário para viver o relacionamento que sempre sonhou ao lado de Denisson Santos.

Segundo Melqui, o período no seminário foi marcado por intensos conflitos entre o desejo de servir à Igreja e o amor que descobriu pelo colega. Ele contou que, para afastá-los, superiores chegaram a transferi-los de cidade. “Comigo carreguei as lembranças que vivi com você naquela cidade, como as celebrações que íamos fingir a irmandade que debaixo dos panos era amor”, escreveu.

Legenda: Melqui publicou fotos ao lado de Denisson Santos nas rede sociais. Foto: Reprodução/Instagram.

O ex-seminarista relatou ainda que superiores sugeriram que os dois mantivessem um relacionamento discreto, sem abandonar a vocação, alertando que perderiam oportunidades se assumissem o amor publicamente. “Se por te amar e viver com você, essas tais portas se fecharam, que se fechem mais mil!”, compartilhou.

Infelicidade na vocação

Apesar dos desafios e das pressões, Melqui também recordou bons momentos que viveu e amigos que conheceu enquanto estudava para se tornar padre. Mesmo assim, para ele, a escolha de deixar a batina foi um ato de libertação. “Não foi só um dia, um mês ou um ano, mas tempos que pareciam uma eternidade em não tê-lo ao meu lado, da maneira que sempre desejamos. Só nós sabemos o quanto choramos e vivemos infelizes por sustentar uma vocação”, escreveu.

A publicação repercutiu amplamente nas redes, recebendo mensagens de apoio e admiração pela coragem do casal em escolher viver o amor com sinceridade e liberdade.