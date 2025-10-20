Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Empresário de Gaby Spanic declara surpresa pela expulsão da atriz de 'A Fazenda'

Gaby deixou o programa após desferir um tapa no rosto de Tamiris Assis no domingo (19a)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Gaby Spanic foi expulsa do reality show A Fazenda após episódio de agressão.
Legenda: Gaby Spanic era aliada de Tamires no jogo e fãs acreditam que agressão foi forma de protesto.
Foto: Reprodução/Record.

O empresário da atriz venezuelana Gaby Spanic, André Kostta, declarou ter ficado surpreso com a saída da artista da "Fazenda 17" após ela desferir um tapa no rosto de uma colega de confinamento. Gaby desistiu do reality, mas também foi expulsa por conta da agressão na noite de domingo (19).

"Apesar da surpresa com os acontecimentos recentes, reafirmamos nosso apoio a Gaby Spanic. Ela é uma das maiores atrizes da teledramaturgia mundial e mantém uma relação especial com o público brasileiro", disse ele.

Na mesma nota à imprensa, o empresário agradeceu ao suporte recebido pela TV Record, assim como pela relação amistosa com a atriz.

Veja também

teaser image
Zoeira

'Três Graças', novela de Aguinaldo Silva, estreia nesta segunda (20); veja elenco e entenda trama

teaser image
Zoeira

Gabriel Medina e Isabella Arantes esperam primeiro filho

Além disso, Kostta também agradeceu "o imenso carinho dos fãs que seguem demonstrando amor e respeito por seu trabalho".

Expulsão de Gaby Spanic de "A Fazenda 17"

Gabriela deixou o elenco do reality show após agredir a participante Tamires Assis em dinâmica no domingo (19).

Ela fez um desabafo sobre o programa e, logo em seguida, deu um tapa na colega de confinamento. "Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende?", perguntou em seguida.

Peões e peoas acionaram a produção do programa, mas Gaby não demorou a iniciar um discurso de despedida.

"Foi um prazer conhecê-los. Adeus! Siga com seus jogos sujos. Eu não concordo com seus jogos sujos. Eu não suporto mais a violência!", desabafou.

O diretor do programa, Rodrigo Carelli, publicou nas redes sociais que foi preciso expulsar Gaby.

Assuntos Relacionados
O roubo no Louvre foi comparado nas redes sociais à série da Netflix Lupin.
Zoeira

Roubo cinematográfico no Louvre faz fãs compararem crime à série 'Lupin'

Lançada em 2021, "Lupin" se tornou o primeiro grande sucesso francês da Netflix

Redação
Há 9 minutos
Gaby Spanic foi expulsa do reality show A Fazenda após episódio de agressão.
Zoeira

Empresário de Gaby Spanic declara surpresa pela expulsão da atriz de 'A Fazenda'

Gaby deixou o programa após desferir um tapa no rosto de Tamiris Assis no domingo (19a)

Redação
Há 27 minutos
A imagem mostra uma cena afetiva entre um homem e um cachorro. O homem sorridente, segura o cão marrom nos braços enquanto ambos se encaram.
Zoeira

Quem morre em 'Caramelo'? Filme da Netflix revela surpresa final

O filme retrata amizade e o vínculo emocional entre homem e cão em um drama emocionante da Netflix

Redação
Há 1 hora
Felipe mostrou nos Stories o momento que canta parabéns para a mãe, Patrícia Poeta.
Zoeira

Patrícia Poeta comemora 49 anos e se emociona com gesto do filho internado

Felipe Poeta surpreendeu a mãe com homenagem de aniversário

Redação
20 de Outubro de 2025
Gerluce, Lígia e Joélly em imagem de divulgação para a estreia da novela Três Graças
Zoeira

'Três Graças', novela de Aguinaldo Silva, estreia nesta segunda (20); veja elenco e entenda trama

Folhetim substitui o remake de 'Vale Tudo' na faixa das 21h da TV Globo.

Mylena Gadelha
20 de Outubro de 2025
Imagem, à esquerda, mostra Gabriel Medina e Isabella Arantes abraçados e, à direita, montagem de bebê surfando em ultrassom.
Zoeira

Gabriel Medina e Isabella Arantes esperam primeiro filho

Surfista confirmou rumor ao compartilhar montagem bem-humorada

Redação
20 de Outubro de 2025
Grazi Massafera e Murlo Benício participaram do
Zoeira

Grazi Massafera reage a rumores sobre romance com Murilo Benício

Atores falaram sobre o assunto durante o “Domingão com Huck” e levaram situação com bom humor

Redação
20 de Outubro de 2025
Montagem mostra, à esquerda, Buzeira exibindo dinheiro e, à direita, imagem de câmera de segurança registrando Buzeira em ambiente doméstico ao carregar espingarda após ver agentes da Polícia Federal cercando sua casa antes dele ser preso, em 14de outubro de 2025.
Zoeira

Vídeo mostra Buzeira carregando espingarda ao ver cerco da PF

Influenciador disse que, de início, confundiu os agentes com criminosos

Redação
20 de Outubro de 2025
Duas mulheres participam de uma encenação em um cenário de estúdio. À esquerda, uma mulher de cabelos longos e lisos veste um macacão bege com cinto largo e segura uma flor artificial. À direita, outra mulher, com cabelo preso e blusa preta transparente, faz um gesto de tapa no rosto da primeira. Ao fundo, há elementos de decoração cênica, incluindo uma carta gigante e cordas penduradas.
Zoeira

Gaby Spanic dá tapa em rosto de Tamires e anuncia desistência de A Fazenda; entenda

Os peões e peoas acionaram a produção do programa, e Gaby iniciou um discurso de despedida

Redação
19 de Outubro de 2025
Nove mulheres estão sentadas lado a lado em um estúdio de aparência minimalista, com fundo branco e elementos em rosa claro. Todas usam roupas formais em tons escuros, como ternos e vestidos pretos. Elas sorriem e parecem estar participando de uma gravação ou saudação em grupo.
Zoeira

Documentário sobre os 10 anos de Twice será lançado nos cinemas brasileiros; veja detalhes

Ainda não há informações sobre as redes de cinema credenciadas

Redação
19 de Outubro de 2025
Luciano e o filho, Benício, na Mongólia
Zoeira

Luciano Huck compartilha bastidores de viagem com o filho à Mongólia para gravação do 'Domingão'

Apresentador viajou também com Paulo Vieira

Redação
19 de Outubro de 2025
Apresentador e participantes do quadro “Dança dos Famosos”, do programa “Domingão com Huck”, estão no palco iluminado. À esquerda, o apresentador, usando um suéter listrado colorido e calça jeans, fala ao público. À direita, pares de dançarinos estão lado a lado, vestidos com figurinos retrô em tons pastéis e metálicos. Ao fundo, o logotipo “Dança dos Famosos” aparece em letras grandes e iluminadas sobre um painel que simula prédios à noite.
Zoeira

Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (19/10)?

No ritmo do lindy hop, famosos competiram pela permanência na fase de repescagem

Redação
19 de Outubro de 2025
Luan Pereira anunciou a saída do quadro neste domingo (19)
Zoeira

Luan Pereira deixa a 'Dança dos Famosos' por motivos de saúde

Cantor sertanejo foi diagnosticado com mais de dez pedras nos rins e precisou abandonar a competição do "Domingão com Huck"

Redação
19 de Outubro de 2025
Maju Coutinho ao lado da cantora Marisa Monte.
Zoeira

Marisa Monte mostra bastidores da nova turnê no ‘Fantástico’ deste domingo (19)

Programa também exibe novo episódio da série ‘Terra: Ainda Temos Tempo’

Redação
19 de Outubro de 2025
Dois artistas trocam um selinho durante uma gravação de programa de TV. A mulher, de cabelos escuros e chapéu de cowboy bege, se inclina para frente com os lábios estendidos. O homem, usando boné virado para trás e colar dourado, também se aproxima para o beijo. O fundo exibe luzes e painéis azulados típicos de um estúdio televisivo.
Zoeira

Ana Castela e Zé Felipe dão selinho em programa de TV e confirmam que estão se conhecendo

Os artistas foram questionados pelo apresentador Celso Portiolli sobre um possível relacionamento

Redação
19 de Outubro de 2025
Cantor sertanejo
Zoeira

Jorge & Mateus falam sobre pausa na carreira no ‘Viver Sertanejo’ deste domingo (19)

Diretamente da fazenda de Daniel, a dupla relembra o começo despretensioso da parceria

Redação
19 de Outubro de 2025
Baixista Sam Rivers, do Limp Bizkit, no palco. Ele é um homem de pele clara, barba grisalha e cabeça raspada, vestindo um blazer preto com forro amarelo e uma camiseta branca, enquanto toca um baixo elétrico sunburst de quatro cordas.
Zoeira

Morre Sam Rivers, baixista e fundador do Limp Bizkit, aos 48 anos

Banda é famosa por versão do tema de 'Missão Impossível'; músico enfrentava doença hepática

Levi de Freitas
18 de Outubro de 2025
Taís Araújo gravou
Zoeira

Após 'Vale Tudo', Taís Araujo estrela série de terror nacional no Globoplay

Atriz irá viver policial em “Reencarne”, produção ambientada em Goiás

Redação
18 de Outubro de 2025
Foto de Alceu Valença, Rita Lobo, Serginho Groisman e Débora Bloch no Altas Horas.
Zoeira

Altas Horas deste sábado (18) terá 'Odete Roitman' e figuras da TV e música

Programa trará conversas sobre a teledramaturgia e os bastidores da arte

Redação
18 de Outubro de 2025
Imagem mostra montagem de dois casais, Tata Wenerck e Rafael Vitti, e Julio Cocielo e Tata Estanieck. Ambos os casais aparecem em fotos na praia.
Zoeira

Tata Werneck é confundida e nega fim de casamento com Rafael Vitti

A humorista ressaltou que quem terminou relacionamento foi a influenciadora Tata Estaniecki

Redação
18 de Outubro de 2025