Empresário de Gaby Spanic declara surpresa pela expulsão da atriz de 'A Fazenda'

O empresário da atriz venezuelana Gaby Spanic, André Kostta, declarou ter ficado surpreso com a saída da artista da "Fazenda 17" após ela desferir um tapa no rosto de uma colega de confinamento. Gaby desistiu do reality, mas também foi expulsa por conta da agressão na noite de domingo (19).

"Apesar da surpresa com os acontecimentos recentes, reafirmamos nosso apoio a Gaby Spanic. Ela é uma das maiores atrizes da teledramaturgia mundial e mantém uma relação especial com o público brasileiro", disse ele.

Na mesma nota à imprensa, o empresário agradeceu ao suporte recebido pela TV Record, assim como pela relação amistosa com a atriz.

Além disso, Kostta também agradeceu "o imenso carinho dos fãs que seguem demonstrando amor e respeito por seu trabalho".

Expulsão de Gaby Spanic de "A Fazenda 17"

Gabriela deixou o elenco do reality show após agredir a participante Tamires Assis em dinâmica no domingo (19).

Ela fez um desabafo sobre o programa e, logo em seguida, deu um tapa na colega de confinamento. "Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende?", perguntou em seguida.

Peões e peoas acionaram a produção do programa, mas Gaby não demorou a iniciar um discurso de despedida.

"Foi um prazer conhecê-los. Adeus! Siga com seus jogos sujos. Eu não concordo com seus jogos sujos. Eu não suporto mais a violência!", desabafou.

O diretor do programa, Rodrigo Carelli, publicou nas redes sociais que foi preciso expulsar Gaby.