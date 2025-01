Patinadores russos, campeões mundiais, estão entre passageiros de avião que caiu nos EUA

O casal de treinadores e patinadores artísticos russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais em 1994, estava a bordo do avião que caiu no rio Potomac, após colidir com um helicóptero militar, na noite dessa quarta-feira (29), nas imediações de Washington, capital dos Estados Unidos. A informação foi confirmado pelo Kremlin, que citou ainda que outros cidadãos do país estavam a bordo da aeronave.

Os dois venceram o campeonato mundial de patinação artística em duplas em 1994, e, conforme a agência Reuters, moravam no território americano desde pelo menos 1998, onde atuavam como técnicos de jovens atletas da modalidade.

VEJA COLISÃO

O filho do casal, o também patinador Maxim, pode estar na lista de 60 passageiros, além de quatro tripulantes, a bordo do avião, relataram as agências de notícias russas Tass e RIA. O jovem estava confirmado entre os competidores do campeonato de patinação artística dos EUA realizado em Wichita, Kansas, entre os dias 20 a 26 de janeiro, conforme o site do evento.

O voo da American Eagle, ligada à American Airlines, seguia do Kansas (ICT) para Washington e estava a ponto de pousar, no aeroporto Ronald Reagan, na capital dos EUA, quando colidiu com um helicóptero militar. Em seguida, ambas as aeronaves despencaram sobre o rio Potomac.

Além dos antigos campeões mundiais de patinação, a agência russa Tass relatou haver outros cidadãos do país entre os passageiros do avião. A ex-patinadora Inna Volyanskaya, que chegou a competir pela União Soviética, seria uma delas. Segundo o site da ex-atleta, ela era treinadora no clube de patinação artística de Washington.

Comforme o jornal The Guardian, o governo russo confirmou que Evgenia Shishkova e Vadim Naumov estavam na lista de pessoas a bordo do veículo, e expressou suas condolências às famílias dos cidadãos locais que perderam suas vidas no acidente.

Corpos são retirados do rio

A imprensa americana afirma que vários corpos foram recuperados do curso d'água depois do acidente. O canal CBS News citou uma fonte policial que disse que "pelo menos 18 corpos foram recuperados", enquanto a NBC informou que "mais de 12 corpos" foram encontrados, segundo duas fontes envolvidas na operação de busca.

O helicóptero era um modelo Black Hawk e estava com três agentes a bordo, disse uma fonte do Exército dos Estados Unidos, conforme a agência AFP. A aeronave estava em um "voo de treinamento", detalhou um porta-voz militar em uma mensagem publicada na rede social X pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth.

No local do acidente, policiais e bombeiros participam de uma operação de busca e resgate. O comandante dos bombeiros de Washington, John Donnelly, afirmou em uma entrevista coletiva que "as condições são extremamente difíceis para os socorristas" devido ao "frio, vento forte e gelo" no rio.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, anunciou que mobilizou "todos os recursos disponíveis da Guarda Costeira dos Estados Unidos".

Vídeos publicados nas redes sociais mostram helicópteros sobrevoando o rio durante as buscas. Dezenas de caminhões de bombeiros também seguiram para o local, alguns com reboques que transportavam botes infláveis.

O aeroporto Ronald Reagan anunciou a suspensão de todos os pousos e decolagens. Perto do terminal aéreo, dezenas de luzes intermitentes foram ativadas nas margens do rio Potomac durante a madrugada.

