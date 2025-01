México critica mudança do nome do Golfo do México para 'Golfo da América' no Google Maps: 'Não é um país que muda'

A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, informou que vai enviar uma carta ao Google contra a mudança no Google Maps do nome do Golfo do México para "Golfo da América". A gigante da tecnologia anunciou nesta semana que fará a troca após Donald Trump falar em sua posse que baixará um decreto sobre isso.

"Para mudar o nome de um mar internacional não é um país que muda, e sim uma organização internacional", informou a presidente mexicana.

Nessa segunda-feira (27), o Google informou, via porta, voz: "Temos uma prática de longa data de aplicar mudanças de nome quando elas são atualizadas em fontes oficiais do governo".

Segundo Cláudia, serão explicados na carta os conceitos da composição de mares, zona econômica exclusiva, mar territorial e zona contígua — que são conceitos reguladores e determinantes sobre a quem pertencem os espaços marítimos.

Trump já havia indicado, no começo de janeiro, que gostaria de fazer a mudança do nome. "Vamos mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, que tem um som bonito. É apropriado. E o México tem que parar de permitir a entrada de milhões de pessoas em nosso país", disse ele em coletiva de imprensa, na ocasião.

A fala provocou a reação da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, que respondeu que os Estados Unidos deveriam se chamar "América mexicana".

O que é o Golfo do México?

O Golfo do México é um corpo d'água que abrange uma área de mais de 1,6 milhão de km², cercado por terras da América do Norte e América Central. A bacia faz fronteira com cinco estados mexicanos, cinco americanos, e com duas províncias de Cuba. Detalhes de como o 47º presidente americano planeja fazer essa mudança não foram revelados.