Ovário policístico: o que é, sintomas e como tratar

A Síndrome do Ovário Policístico (SOP) é um distúrbio hormonal que tem como sintomas ciclo menstrual irregular, acne, pelos aumentados e ainda pode ser a causa para a mulher ter dificuldade de engravidar. Em entrevista ao Diário do Nordeste, a ginecologista Nadiedja Nobre* alerta para as causas da doença.

Veja também

O que é ovário policístico?

Ovário policístico é a imagem do ultrassom transvaginal quando há vários folículos entre 2mm a 9mm no ovário, ou quando o ovário está maior que 10 cm³. Isso é apenas a imagem na ultrassonografia transvaginal e não significa que a pessoa terá a doença chamada de Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP).

Os sintomas da Síndrome dos Ovários Policísticos são: ciclos irregulares, acne, queda de cabelo e pelos grossos aumentados no corpo. Há, ainda, risco aumentado de resistência a insulina, obesidade e diabetes.

Principais dúvidas

Para ter o diagnóstico de Síndrome dos Ovários Policísticos, é necessário ter outros critérios e não apenas a imagem no ultrassom. Ou seja, ovário policístico e Síndrome dos Ovários Policísticos não têm o mesmo significado.

Qual o tratamento?

Inicialmente, o ideal é tentar uma mudança no estilo de vida, pois algumas pacientes conseguem controlar a doença com aumento de massa magra e hábitos saudáveis.

Também depende se a paciente deseja engravidar, já que são tratamentos diferentes. Se o paciente não deseja engravidar e mantem os ciclos irregulares, mesmo após controle de dieta e peso, existem opções medicamentosas para combater a resistência à insulina. Também existem medicações hormonais para controle dos sintomas da SOP que evitam complicações futuras, pois o desequilíbrio hormonal intraútero a longo prazo pode ser fator de risco para hiperplasia endometrial.

Quais as causas?

A doença ocorre devido um desequilíbrio hormonal com excesso de hormônio da testosterona circulando no corpo feminino, excesso de estrógeno e ausência de ovulação adequada. Quando não se ovula, não se menstrua regularmente.

O excesso de testosterona causa a acne e pelos grossos aumentados. Esse desequilíbrio hormonal pode ser devido a genética da própria paciente ou secundário a obesidade, por exemplo. Lembrando que existem outras doenças que simulam a SOP e também devem ser descartadas.

Quem tem Síndrome dos Ovários Policísticos pode engravidar?

Sim! Pode tanto engravidar naturalmente, como também pode necessitar de ajuda por meio de tratamentos específicos. É importante entender que não são todas as mulheres portadoras da SOP que irão ter dificuldade de engravidar, mas é verdade que essa condição é responsável por uma parcela de mulheres com dificuldade de gestação espontânea e que vão precisar de um especialista.

Como saber se eu tenho?

Observando seu ciclo menstrual: crie o hábito de anotar e perceber se suas menstruações são regulares associado a percepção de pelos. Também pode-se avaliar se existe a imagem dos ovários policísticos no ultrassom transvaginal como mais um critério diagnóstico da doença.

Tem cura?

Sim. Pode haver cura e pode ter um bom controle dos sintomas causados pela síndrome.

*Nadieja Nobre é ginecologista e cirurgiã ginecológica especialista em Endoscopia Ginecológica, além de professora universitária da Unichristus.