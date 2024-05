Vitamina ajuda parar queda de cabelo? Veja causas e quando procurar um especialista

A queda de cabelo, também chamada de alopecia, é um problema que se caracteriza pela ausência, redução ou perda de fios do couro cabeludo ou do corpo. Ela pode afetar homens e mulheres, de diversas idades, sendo rara em crianças. A condição pode ser definitiva ou temporária e é causada por diversos fatores, um deles sendo a deficiência de algumas vitaminas.

Primeiro, é importante destacar que é normal que o cabelo caia. Em média, uma pessoa perde de 50 a 200 fios diariamente, conforme dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e do Ministério da Saúde. Porém, quando a queda ultrapassa esse número, por cerca de dois, três meses, é necessário procurar um especialista.

Segundo a dermatologista Hercilia Queiroz, existem dois tipos de alopecia: a cicatricial, que é permanente e o fio não volta a crescer na região acometida; e a não cicatricial, quando é possível reverter a perda de cabelo a partir de tratamentos.

Vitaminas tratam queda de cabelo?

Em casos em que a perda de fios é provocada pela deficiência de nutrientes, como vitaminas e aminoácidos, a médica detalha que o ideal é o acompanhamento multidisciplinar — combinando, por exemplo, as especialidades de nutrição e de dermatologia.

“Sempre orientamos o paciente que sofre com queda de cabelo buscar um auxílio de um profissional para equilibrar a sua alimentação de acordo com a sua demanda, com a sua rotina, com a sua demanda calórica, e, a partir daí, traçar um plano junto ao dermatologista para obter a melhor resposta no seu tratamento capilar."

No entanto, há situações em que a suplementação dessas substâncias pode ser realizada, desde que seja acompanhada por um especialista, alerta Hercilia Queiroz.

Não é de costume o médico dermatologista prescrever, de forma indiscriminada e não criteriosa, o uso abusivo de vitaminas e suplementos, sem avaliar o paciente de forma individualizada. Mas é relatado, na literatura, que podemos suplementar as nutrições a base de ferro, zinco, selênio, aumento do aporte de proteínas na alimentação, alguns subtipos de vitamina B — como vitamina B6, B9, B12, vitamina D, a Vitamina D-25 Hidroxi.” Hercilia Queiroz Dermatologista

O que pode causar a perda de fios

Dentre as condições que podem provocar a queda dos fios, a médica destaca o eflúvio telógeno, que consiste no enfraquecimento temporário do cabelo. Ele passa a cair diariamente em excesso, pelo período médio de três a seis meses. A especialista explica que há diversos fatores que originam o quadro.

Ele pode ser desencadeado, principalmente, por algum estresse fisiológico, sejam cirurgias, impacto emocional, alteração relacionado a saúde mental, processos inflamatórios no couro cabeludo, distúrbios hormonais, distúrbios metabólicos. Além de deficiências de alguns minerais, de oligoelementos, de proteínas, restrições de dietas, perda excessiva de peso em um curto intervalo de tempo, uso de medicamentos”, lista. Hercilia Queiroz Dermatologista

Conforme a dermatologista, para tratar a condição é necessário identificar o que pode a estar causando. Para descobrir esse fator, o profissional pode solicitar alguns exames, como de sangue e de urina, além de conversar com o paciente para analisar, por exemplo, os sintomas e a dieta dele, além de outros sinais.

Queda de cabelo no pós-parto

Uma das mudanças hormonais comuns que podem provocar a perda dos fios é o período após a gravidez. Conhecido como pós-parto, a queda nesse intervalo pode chegar a durar mais de um ano.

"A queda de cabelo acomete grande parte das mulheres [nessa fase], apesar de um pequeno número não sofrer. [...] Nós sempre deixamos claro que essa queda pode se iniciar de três a quatro meses após o parto, e existem relatos na literatura, através de pequenos trabalhos, indicando que pode perdurar até um ano e dois meses”.

Como prevenir a queda de cabelo

Hercilia Queiroz diz não haver formas de prevenir a perda dos fios, mas reforça que ter hábitos saudáveis, uma alimentação equilibrada e, principalmente, evitar agredir o cabelo com procedimentos nocivos pode ajudar a manter a fibra fortalecida.

“A gente sempre busca orientar sobre manter o cabelo mais saudável, uma fibra hidratada, destacando o uso de produtos que vão auxiliar nessa reposição proteica, quando há dano químico. Reduzir o uso de escova, chapinhas, alisantes, que mudam a estrutura do fio. Além de saber cuidar melhor do seu tipo de fio e aceitar o cabelo como ele é, com os devidos cuidados e orientação sempre — o dermatologista e o cabeleireiro sempre indica produtos que são interessantes pro uso. E também alinhar a expectativa, o cuidado, a realidade de cada cabelo.”

Quando procurar um especialista

A dermatologista destaca que é necessário identificar se a queda é anormal ou não, ou seja, ultrapassa os 200 fios diários, e persiste pelo período de dois, três meses.

A gente precisa diferenciar a queda da pseudo queda. [...] Conseguimos diferenciar esse maior percentual de fios solicitando que o paciente lave os cabelos todos os dias. Por exemplo, de segunda a sexta, lavou todos os dias e obteve a mesma quantidade ou semelhante? Provavelmente aquela queda de cabelo deve ser patológica. Do contrário, se for somente uma pseudo queda, nós vamos observar uma redução progressiva na quantidade de fios que é captada pelo paciente.” Hercilia Queiroz Dermatologista

A especialista destaca haver casos agudos de alopecia no qual os sintomas indicam a necessidade imediata de buscar auxílio médico. Ou seja, sem a necessidade de observar a evolução do quadro ao longo dos meses.

“Se o paciente obteve uma área pontual de queda, uma placa arredondada de uma queda de cabelo abrupta — que aconteceu em dias ou poucas semanas —, muitas vezes podendo nem ser notado pelo próprio paciente, sendo notado por familiares, pessoas próximas. [...] Ele deve procurar imediatamente o médico dermatologista”, finaliza.