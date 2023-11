Quais alimentos influenciam no surgimento de espinhas? Especialistas indicam o que deve ser evitado

Se você sofre com acne ou convive com alguém que tenha certamente já ouviu que certos alimentos podem causar as temidas espinhas. Mas será se essa relação realmente é verdadeira? O médico dermatologista Gustavo Martins revela que a alimentação pode ter uma relação indireta com as acnes.

“A alimentação, apesar da maioria dos livros dizer que não tem uma influência direta, ela pode ter uma influência indireta Nós sabemos que alguns alimentos gordurosos, como, por exemplo, a nata, gordura ou frituras, em algumas pessoas geram espinhas. A acne também tem uma questão hormonal e genética muito importante”, explica.

Segundo o especialista, a acne é uma inflamação da glândula sebácea, quando esta se torna vermelha, inchada, “ela produz aquela protuberância, aquela espinha que a gente enxerga no rosto e nas áreas acneicas, como as costas, o tórax anterior, o rosto e, principalmente a região das bochechas”.

O médico afirma que essas áreas possuem glândulas que podem sofrer tanto influências hormonais quando alimentares e isso determina se uma pessoa tem mais acne ou não. A médica pós-graduada em nutrologia, Patrícia Santiago, acrescenta que a escolha de alguns alimentos pode ter relação direta com a melhora ou piora do quadro.

“A acne é uma condição crônica e multifatorial e sim, já temos estudos que a alimentação é um dos fatores que podem influenciar. Alguns alimentos potencializam o quadro inflamatório, principalmente alimentos de alto índice glicêmico - que fazem com que o nível de açúcar no sangue aumente”, diz.

A nutricionista Fabiana Fontes, especialista em saúde da mulher e nutrição esportiva, complementa afirmando que a alimentação pode ajudar no aparecimento de acne se você possui uma pele mais oleosa, se tem mais propensão a espinha durante o período menstrual ou na fase da adolescência. “Os adultos podem ter esse quadro agravado, se a alimentação foi mais inflamatória ou rica em carboidratos simples”.

Os especialistas recomendam, então, para quem sofre com acne que se evite consumir alimentos que sejam de alto índice glicêmico, como doces, chocolates, farinhas simples, massas e alimentos que inflamam como industrializados, ultraprocessados, excesso de alimentos ricos em glúten e se tiver alguma intolerância ao leite também pode agravar.

“O ideal seria retirar todos os alimentos que a pessoa tiver uma maior sensibilidade, outro ponto é cuidar do intestino. Se é um intestino com disbiose (desequilíbrio da microbiota) pode prejudicar, já que um órgão fundamental de limpeza, de excreção de toxinas. Alimentos ricos em antioxidantes, rico em verduras, legumes e frutas, a alimentação mais natural possível vai ajudar na redução da acne”, detalha a nutricionista.

É aconselhado também a dar preferência a brócolis, espinafre, cenoura, mamão, abóbora, banana, sementes, salmão, jaraqui, abacate. “Esses alimentos citados são ricos em vitamina A, diminuindo a produção das glândulas sebáceas e vitamina B6 e Omega. No geral, tenha como escolha alimentos compostos por farinhas integrais, rica em fibra, legumes e leguminosas”, reforça Patrícia Santiago.

A hidratação, nesse caso, é ideal para manter a pele hidratada, porém, de acordo com Patrícia, somente o consumo ideal de água não vai evitar o aparecimento das espinhas ou melhora no quadro. Ela afirma ser necessário alinhar as estratégias alimentares e de hidratação.

“A boa hidratação é parte fundamental, pois é extremamente necessária no processo de detoxificação, de limpeza do nosso organismo. A nutrição começa de dentro para fora, dessa forma, a sua pele terá uma ótima resposta e controle da acne se alimentação for limpa, variada, o intestino funcionar adequadamente e a hidratação adequada faz parte de todo esse processo de controle de redução de acne”, esclarece Fabiana.

Como tratar a acne?

Para o dermatologista, a prevenção é o primeiro passo para evitar o surgimento das espinhas. Por isso, ele aconselha a não dormir de maquiagem, remover o excesso de oleosidade e procurar ajuda de um especialista para que o quadro não se agrave e também não deixe muitas cicatrizes.

“A gente pode mitigar, a gente pode diminuir a quantidade dessas lesões e, se necessário for, nós temos tratamento também com uma medicação excelente para que nós possamos secar as glândulas de sebo e que a gente não tenha acne”, acrescenta.

O médico também alerta cuidado com os adolescentes, pois é nesta fase que pode ocorrer a maior prevalência de acnes. “É importante quando a gente tem todo aquele fluxo hormonal da adolescência a gente acompanhar o nosso filho, nosso adolescente, porque é um período no qual o impacto psicológico é muito grande. O impacto estético é muito grande e ele pode estar constrangido” esclarece.

Outro ponto destacado pelo profissional é o cuidado para evitar cicatriz. Segundo ele, se a acne for manipulada com as mãos pode se transformar em cicatriz e deixar de ser um problema temporário para ser definitivo. “Nesse sentido, nós devemos sempre tratar a acne para que não fique, não gere uma cicatriz”, finaliza.