Bala de gengibre faz bem para a garganta? Veja receita, benefícios e para que serve a planta

O consumo de gengibre proporciona diversos benefícios à saúde, devido às propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antibacterianas. Ele pode, por exemplo, atuar acalmando irritações na garganta e aliviando a sensação de coceira e de dor no local. Aliada da imunidade, a planta medicinal ajuda a combater doenças infecciosas, como a gripe, e é encontrada em diversos formatos, sendo a bala de gengibre um deles.

Como detalha a nutricionista Mirella Sales, além de atuar no combate à dor de garganta, o doce à base do tubérculo também ajuda a aliviar sintomas de náusea ou problemas digestivos, especialmente em grávidas e pessoas submetidas a sessões de quimioterapia, por atuar como um antiemético natural, evitando a êmese (ação de vomitar). No entanto, a especialista destaca ser necessário tomar cuidado e evitar o excesso de açúcar adicionado no item.

O gengibre tem propriedades medicinais conhecidas há séculos e pode ser utilizado de diversas formas, desde a raiz fresca, seca, em pó ou na forma de uma bebida, tintura, extrato, cápsula ou bala. A quantidade necessária para benefícios medicinais varia dependendo da condição tratada, mas, em geral, doses diárias de 1 a 3 gramas são consideradas eficazes. No entanto, a concentração de gengibre em alimentos pode ser menor e os efeitos podem ser mais sutis." Mirella Sales Nutricionista

Como fazer bala de gengibre

Abaixo, a profissional descreve passo a passo da receita para fazer bala de gengibre. Confira!

Ingredientes

1 xícara de água

1/2 xícara de mel

1/4 xícara de açúcar

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de extrato de gengibre (ou 1 colher de sopa de gengibre fresco ralado)

Modo de preparo

Em uma panela pequena, misture o açúcar e a água. Leve ao fogo médio, mexendo constantemente até o açúcar dissolver completamente. Adicione o mel, o suco de limão e o extrato de gengibre à mistura. Continue mexendo até que comece a ferver. Reduza o fogo para médio-baixo e deixe a mistura ferver por cerca de 20 minutos, mexendo ocasionalmente, até que ela atinja o ponto de calda (cerca de 150 °C em um termômetro de doces). Retire a panela do fogo e deixe a calda esfriar um pouco, até que comece a engrossar ligeiramente. Usando uma colher, despeje pequenas porções da calda em uma assadeira forrada com papel manteiga, formando discos. Deixe esfriar por alguns minutos. Deixe as balas esfriarem completamente antes de remover da assadeira. Armazene em um recipiente hermético.

Outros benefícios do gengibre

O alimento é associado a diversos efeitos positivos para o corpo, como na melhora de doenças, por exemplo, a artrite e a artrose, na redução de sintomas menstruais e na prevenção de cardiopatias. É rico em gingerol e uma fonte de vitaminas C e B6, além de minerais como potássio e magnésio.

Segundo a nutricionista, entre os benefícios associados ao tubérculo, estudo científicos indicam que ele pode atuar como um aliado na perda de peso, ao aumentar a sensação de saciedade. Porém, a especialista destaca que o gengibre por si só não consegue alterar o peso corporal. “Uma alimentação saudável e a prática regular de exercícios ainda são vitais para a perda de peso em geral”, frisa.

Outras pesquisas também relacionam o produto com a melhoria da fertilidade no sexo masculino, já que análises realizadas em animais indicam que ele pode atuar aumentando a produção de testosterona e o fluxo sanguíneo, além de reduzir o estresse oxidativo.

Benefícios do consumo de gengibre

Melhora artrite — condição inflamatória crônica que pode causar dor, edema, calor e vermelhidão nas articulações;

— condição inflamatória crônica que pode causar dor, edema, calor e vermelhidão nas articulações; Reduz dor associada à artrose — doença caracterizada pelo desgaste da cartilagem articular e por alterações ósseas;

— doença caracterizada pelo desgaste da cartilagem articular e por alterações ósseas; Aumenta a sensação de saciedade , contribuindo para processos de emagrecimento;

, contribuindo para processos de emagrecimento; Reduz sintomas menstruais ;

; Combate a náusea — especialmente em casos de enjoo induzido por quimioterapia;

— especialmente em casos de enjoo induzido por quimioterapia; Alivia coceira e dor na garganta ;

; Previne envelhecimento precoce ;

; Protege saúde do coração ;

; Dificulta surgimento de doenças crônicas , tais como hipertensão, diabete, dentre outras;

, tais como hipertensão, diabete, dentre outras; Serve como pré-treino — por conter compostos bioativos como gingerol e shogaol, atua reduzindo a dor muscular e melhora a recuperação. Para esta finalidade, a nutricionista indica que o consumo aconteça de 30 minutos a 1 hora antes da prática de exercícios.

Cuidados e contraindicações

Mirella Sales explica que o consumo de gengibre é considerado seguro para a maioria das pessoas quando usado com moderação. Segundo ela, não há evidências de que a ingestão durante a gestação ou amamentação seja prejudicial. No entanto, a especialista frisa que é necessária uma avaliação completa de cada caso por parte de profissionais da saúde habilitados.