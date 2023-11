Artrite: o que é, causas e tratamento

Artrite é um termo amplo que descreve diferentes tipos de condições inflamatórias que afetam as articulações, ou seja, a área em que os ossos são conectados, permitindo a sua mobilidade. Ela afeta principalmente pés, pernas, mãos, quadril, costas e os joelhos. Embora seja mais encontrada em mulheres e idosos, pessoas de qualquer sexo e de faixas etárias diversas podem desenvolver a doença.

Relativamente comum, a artrite é considerada a principal causa de incapacidade nos Estados Unidos.

De acordo com o médico reumatologista Rodrigo Azevedo*, as dores articulares, grandes sintomas da artrite, ocorrem sempre e podem afetar três em cada 10 pessoas durante a vida. É mais provável que a artrite ocorra principalmente nas mãos, no pescoço, nos joelhos ou nos quadris. Quando se trata de grandes articulações, como o joelho, pode haver perda de cartilagem com limitação de movimento devido a danos na articulação. Quando acontece nas articulações menores, em mãos ou dedos, por exemplo, é detectada, pois pode haver crescimento ósseo e perda de força de preensão da mão, associada à rigidez.

“Consulte o seu médico se os sintomas persistirem. Com o diagnóstico preciso e tratamento direcionado, normalmente os sintomas são aliviados em poucos dias. Existem doenças que não possuem cura definitiva, mas que, com seguimento adequado com reumatologista, o paciente consegue ter vida normal e sem dores”, indica o médico.

O que é artrite?

O termo artrite se refere à inflamação das articulações do nosso corpo, gerando dor, inchaço e vermelhidão nas juntas. Existe uma gama de tipos de artrites. Algumas das mais comuns são:

Osteoartrose (ou osteoartrite degenerativa): doença crônica caracterizada pela degeneração da cartilagem articular, hipertrofia óssea e dor ao movimentar-se. Acomete principalmente joelho, articulações coxofemorais e a coluna espinhal;

Artrite reumatoide: doença autoimune (o organismo desenvolve anticorpos contra células do próprio corpo) que acomete principalmente articulações das extremidades (mãos e pés), tornozelo, punho e joelho;

Gota (artrite gotosa): tipo de artrite que comumente afeta o hálux (dedão do pé), mas pode se desenvolver em qualquer articulação do corpo. O ácido úrico está elevado no sangue na maior parte desses casos;

Espondilite anquilosante: um tipo de artrite crônica que afeta ossos, músculos e ligamentos da coluna;

Artrite psoriática: embora a grande maioria dos pacientes com psoríase (doença autoimune da pele) não desenvolva artrite, menos de um terço podem ter “artrite psoriática”.

Qual a diferença entre artrite e artrose?

A palavra “artrite” vem da união das palavras “artro”, que significa articulação, e “ite”, que quer dizer inflamação. A “artrose” vem da união das palavras “artro”, que significa articulação, e “ose”, que é o mesmo que desgaste. Ou seja: a artrose é o desgaste da articulação, o qual normalmente vem com a idade. A artrose é, ainda, a causa mais comum da artrite.

Quais são as causas da artrite?

Podem ser divididas em dois grupos principais: as dores de origem mecânica, que são decorrentes de esforço físico ou do desgaste da cartilagem da articulação com a idade, a artrose. O outro grupo compõe doenças que levam à inflamação da articulação, com potencial de gravidade maior e de gerar deformidades articulares, podendo ser causadas por doenças autoimunes, infecciosas ou metabólicas. “Pelo potencial de complicações, as enfermidades que geram artrite merecem rápida investigação com reumatologista”, alerta Rodrigo Azevedo.

Diversas doenças podem levar à inflamação das articulações, de acordo com o reumatologista. “A mais frequente é a artrite reumatóide, doença autoimune que acomete cerca de 1% da população, usualmente mulheres em torno de 40 anos. Doenças metabólicas, como a gota, e algumas infecções, como a febre chikungunya, também são causas frequentes de artrite na nossa população”, acrescenta.

Quais são os sintomas?

“Desconfie de artrite quando tiver dor associada a inchaço, calor e vermelhidão nas articulações”, resume o médico. A dor da artrite costuma ser mais intensa ao acordar e, após período de repouso, apresenta rigidez e “travamento” para iniciar a movimentação, mas melhora após algum período de esforço físico.

Legenda: A dor da artrite costuma ser mais intensa ao acordar, mas melhora após algum período de esforço físico Foto: Freepik

Quais os tratamentos?

O tratamento varia muito de acordo com a causa. Por isso um diagnóstico precoce é importante, analisa o reumatologista. “Felizmente, hoje temos diversas opções terapêuticas, que incluem desde medicações simples, como os anti-inflamatórios e corticoides, até remédios mais modernos, como a terapia biológica, na qual usamos anticorpos dirigidos contra partículas que levam a inflamação no corpo”, detalha.

Outra opção eficaz para alívio rápido de uma crise de artrite mais grave é a infiltração, na qual o médico consegue colocar anestésicos e medicamentos diretamente na articulação doente.

Quanto tempo dura uma crise de artrite?

Com o diagnóstico preciso e tratamento direcionado, normalmente os sintomas são aliviados em poucos dias. “Inclusive, tenho pacientes portadores de artrite reumatoide e outras doenças crônicas articulares e praticam atividade física de alto rendimento como vôlei e surfe sem limitações”, frisa Rodrigo Azevedo.

O que é bom para a artrite, em termos de alimentos e suplementos?

O controle de peso é fundamental, pois diversos estudos mostram a influência da obesidade na perpetuação de inflamação articular, destaca o médico. Também é importante evitar o tabagismo e uso excessivo de bebidas alcoólicas. “Entre a suplementação, o ômega 3 e a cúrcuma longa mostram evidências de alívio das dores e redução dos sintomas de inflamação, podendo ser associados ao tratamento convencional. Manter níveis adequados de vitamina D também auxilia no controle da artrite e prevenção de complicações”, acrescenta.

Algum alimento deve ser evitado?

Alimentos ultraprocessados, vísceras e excesso de carboidratos devem ser evitados em crises agudas de inflamação articular. “Existem mitos sobre evitar o consumo de leite e glúten em casos de artrite, mas essa recomendação não existe. Esses alimentos são proibidos apenas em pacientes que possuem intolerância à lactose e doença celíaca”, destaca o profissional.

Quem tem artrite pode trabalhar?

Normalmente, a crise aguda de artrite é limitante e prejudica a funcionalidade no início do quadro, comenta o reumatologista. Mas, adiciona, com o tratamento adequado, é possível retornar a vida profissional sem limitações.

*Rodrigo Azevedo é médico reumatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Reumatologia e preceptor do Serviço de Reumatologia do Hospital Geral Dr. César Cals.