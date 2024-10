Pão de fermentação natural é saudável? Especialista revela benefícios da técnica e ensina receita

Nascida há milhares de anos, provavelmente quando alguém esqueceu um resto de massa desprotegido ao relento, a fermentação natural mudou a culinária antiga e permitiu o surgimento do pão atual, crocante por fora e macio por dentro. Mas será que ela é saudável? Especialista defende que sim e detalha que a técnica proporciona uma série de benefícios para a saúde, além de produzir pães mais saborosos.

O método difere da fermentação química, feita à base de bicarbonato de potássio que faz a massa crescer devido à produção de gás carbônico. A técnica natural é resultado do processo da digestão de açúcares por microorganismos, como bactérias e leveduras, a partir de uma fonte de alimento, que, no caso da panificação, inclui geralmente a mistura entre farinha e água.

A técnica é mais saudável, pois facilita na digestão do glúten, que é uma proteína de difícil digestão. O pão desse tipo de fermentação possui um índice glicêmico mais baixo, nos dando mais saciedade, pois o pico de açúcar no sangue é percorrido de maneira mais lenta. O ácido acético produzido também inibe a produção de bolor ou mofo, permitindo que o pão seja armazenado por mais tempo." Jamile Sarmento Nutricionista

Melhora digestão e facilita emagrecimento

A profissional explica que o processo microbiológico desse tipo de fermentação consegue quebrar as proteínas de glúten produzindo, assim, pães com menor índice glicêmico, maior vida útil — sem a necessidade de adição de conservantes —, de sabor levemente azedo e miolo macio.

Abaixo, ela lista os principais efeitos positivos para a saúde do consumo de produtos com a técnica. São eles:

Melhorar a digestão;

Dar mais saciedade;

Reduzir picos de glicemia no sangue;

Vida útil mais longa, sem adição de conservantes;

Induzir a produção de probióticos;

Melhorar a absorção de nutrientes;

Auxiliar na perda de peso;

Liberar antioxidantes que combatem radicais livres.

Apesar dos benefícios, Jamile Sarmento destaca que pães de fermentação natural não devem compor a dieta de pessoas com doença celíaca, condição caracterizada pela intolerância ao glúten, proteína presente em itens derivados do trigo, da aveia, da cevada e do centeio.

Como identificar produtos de fermentação natural

A nutricionista alerta que alguns produtos que afirmam que são feitos a partir de fermentação natural podem não ser de fato. Ela indica que uma forma simples de descobrir é ficar atento às características do item: pães desse tipo possuem sabor e textura únicos e superiores quando comparados às massas à base de fermento tradicional. "O sabor levemente azedo e o miolo macio fazem parte dele", destaca.

Como fazer levain

Conhecido também como massa madre (em espanhol), sourdought (em inglês), pasta madre, massa lêveda ou azeda, o levain é um tipo de fermento natural feito a partir da mistura entre água e farinha — branca, integral ou centeio. Segundo a nutricionista, a combinação entre os ingredientes cria um ambiente propício para a proliferação de microorganismos, como fungos e bactérias, resultando em uma espécie de pré-fermento para pães que age alterando o pH da massa, atribuindo-a sabor levemente azedo, e a fazendo crescer.

Abaixo, a especialista lista um passo a passo de como fazer o item.

Receita de levain

Ingredientes

50 g de farinha de trigo integral (ou de centeio)

50 g de água filtrada (em temperatura ambiente)

Pote de vidro ou plástico transparente com tampa

Modo de preparo

Dia 1: início do fermento

Em um pote limpo, misture a farinha integral e a água. Mexa bem até obter uma mistura homogênea.

Tampe levemente o pote (para o ar entrar) e deixe descansar em um local fresco (com temperaturas entre 20 °C e 25 °C) por 24 horas.

Dia 2: primeira alimentação

Depois de 24 horas, você deve ver algumas pequenas bolhas na mistura. É um sinal de que as leveduras naturais estão começando a se desenvolver.

Descarte metade e acrescente 50g de farinha branca e 50ml de água. Misture bem e tampe levemente novamente. Deixe descansar por mais 24 horas.

Repita o processo diariamente. Após cinco a sete dias, o fermento deve estar ativo, apresentando muitas bolhas e um cheiro levemente ácido, indicando estar pronto para o uso.

Receita de pão de fermentação natural

Legenda: Fermento precisa ser ativado 24 horas antes do início da receita Foto: Shutetrtsock

Ingredientes (rende 15 porções)

800 g farinha de trigo

160 g de água morna

200 g de fermento natural

20 g de açúcar

20 g de sal

Modo de preparo: