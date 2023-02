Glúten faz mal? Entenda se pessoas não celíacas podem comer alimentos com o composto

Consumir alimentos com glúten pode fazer mal à saúde? A dúvida parece ter aumentado nos últimos tempos, pois há quem acredite que o composto pode inflamar o corpo ou não ajudar em dietas que visam o emagrecimento. Mas o que é realmente recomendado?

O médico nutrólogo Fernando Guanabara ressalta que o composto só faz mal a quem tem a doença celíaca ou intolerância na digestão do glúten. Ele detalha que o composto pode alterar a microbiota intestinal para quem tem dificuldade em sua digestão, pois a pessoa pode ter disbiose e isso ser um “gatilho para gerar inflamação crônica”.

A nutricionista Débora Moura complementa que não há comprovação de que o glúten seja prejudicial para quem não tem nenhum problema diagnosticado relacionado a ingestão do composto. Ou seja, segundo a especialista, a substância só não deve ser consumida em casos de doença celíaca e a sensibilidade não-celíaca.

Débora Moura Nutricionista “O glúten pode fazer mal em casos de doença celíaca ou sensibilidade ao glúten. Não existe comprovação que possa causar danos em pessoas sem alterações no organismo”.

A profissional destaca que os alimentos com glúten podem ser incluídos em dietas que visem o emagrecimento, no entanto, as quantidades precisam estar adequadas com o objetivo do paciente para “que não haja excesso das fontes de carboidratos na dieta”.

O médico reforça que esses alimentos devem ser evitados em dietas que visam o emagrecimento se o paciente tiver dificuldade na digestão, pois uma inflamação no corpo pode atrapalhar a perda de peso.

No caso de dietas para hipertrofia, a nutricionista sugere que sejam incluídos alimentos com glúten, pois ele está presente principalmente em alimentos que são fontes de carboidratos. Estes, são “indispensáveis em dietas voltadas para o ganho muscular, pois auxiliam na geração de energia, formação de reservas e recuperação muscular”.

O que é o glúten?

O glúten é um composto de proteínas armazenado em alguns cereais como trigo, centeio, cevada e outros. Ele é formado com a adição de água à farinha, onde seus componentes (gliadina e glutenina) se aglomeram formando a massa.

Alimentos com glúten

Débora afirma que o glúten é geralmente encontrado em produtos com farinha de trigo, centeio, cevada e malte, como bolos, pães, pizza, biscoitos e bebidas fermentadas como a cerveja. Além disso, alguns produtos podem apresentar glúten em razão de contaminação durante sua fabricação, como a aveia, conservas em geral, embutidos, molhos e temperos prontos, sorvetes, bebidas alcoólicas e café. A especialista alerta, por isso, para atenção aos rótulos.

Doença celíaca

A doença celíaca, conforme o Ministério da Saúde, é uma doença autoimune causada pela intolerância ao glúten. Ela provoca dificuldade do organismo de absorver os nutrientes dos alimentos, vitaminas, sais minerais e água.

Os sintomas vão desde diarreia ou prisão de ventre crônica, dor abdominal, inchaço na barriga, danos à parede intestinal, falta de apetite, baixa absorção de nutrientes, osteoporose, anemia, perda de peso e desnutrição.

O diagnóstico da doença é feito, conforme o Ministério da Saúde, “por exame clínico com médico especialista, que vai analisar os sintomas. Biópsia do intestino, por meio de endoscopia, exames de sangue e/ou dieta restritiva sem glúten também podem ser requeridos pelo médico”. A principal forma de tratamento é a exclusão do glúten da dieta dos celíacos.