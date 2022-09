Água de chia é bom para constipação? Veja como tomar e benefícios

Nas últimas semanas, uma receita viralizou no TikTok. Segundo os usuários da rede, a água de chia seria uma excelente estratégia para a constipação. A receita consiste em duas colheres de sopa de chia, meio limão e um copo de água. Para saber se ela realmente é eficaz, a nutricionista Fabiana Fontes explica os benefícios da substância.

A profissional, que é especialista em nutrição clínica, esportiva e saúde da mulher, revela que as sementes de chia são ricas em fibras e possuem uma quantidade muito boa para ajudar no funcionamento do intestino. “Em 2 colheres de sopa tem em média 7 gramas de fibras [...]. A Água de chia que seria a semente hidratada, ajuda ainda mais nesse processo”.

Essa água de chia, conforme Fabiana, ajuda a formar um gel e, dessa forma, as fibras da substância auxiliam no peristaltismo intestinal, melhorando a constipação. Essa receita também ajuda no emagrecimento, pois vai diminuir a motilidade gástrica, promovendo saciedade por mais tempo

“A água de chia por formar esse gel, vai diminuir a motilidade gástrica, promovendo saciedade por mais tempo, dessa forma reduzindo a quantidade de alimentos por refeições e deixando o indivíduo com menos fome por mais tempo, auxiliando dessa forma no emagrecimento”, detalha.

Constipação

A nutricionista lembra ainda sobre a importância do consumo de água para quem tem constipação. Fabiana explica que a má hidratação é uma das causas do problema intestinal e reforça que existem alimentos que também ajudam a melhorar.

Chia

As sementes da chia, de acordo com a especialista, são as sementes comestíveis da Salvia hispânica, uma planta com flor da família da hortelã. A substância é rica em vários nutrientes, como ômega 3, em antioxidantes, cálcio e proteínas.

“A chia pode atuar ajudando a reduzir problemas ósseos, de constipação, reduzindo problemas cardiovasculares por ser rica em ômega 3 e antioxidantes e ajuda muito em saciedade auxiliando o emagrecimento”, finaliza.