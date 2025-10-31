Diário do Nordeste
Imagem mostra vista aérea da Avenida Dom Luís

Opinião

Obras de R$ 1 milhão na Av. Dom Luís começam segunda (22); empresários reclamam de 'aviso tardio'

Cronograma prevê conclusão até novembro deste ano

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 17 de Setembro de 2025
avenida dom luis

Metro

Avenida Dom Luís passará a ter limite de velocidade de 50km/h

Motoristas terão até seis meses para se adaptar à mudança

Redação 25 de Janeiro de 2021
Esta é uma imagem da avenida Desembargador Moreira

Política

Prefeitura estabelece cronograma para instalação elétrica subterrânea em Fortaleza

Trechos das avenidas Aguanambi, Beira-Mar, Dom Luís e Desembargador Moreira, além do entorno do Polo Gastronômico da Varjota devem receber as modificações até novembro deste ano

Redação 21 de Junho de 2020

Metro

Calçamento de trecho da Avenida Dom Luís é retirado para remoção de fossa

A via está em obras desde setembro de 2019

Redação 04 de Março de 2020

Metro

Medidas para reduzir velocidade em vias preocupantes são reforçadas

Levantamento elaborado pela Universidade Johns Hopkins (EUA), em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), aponta que um em cada cinco motoristas comete excesso de velocidade em Fortaleza

Felipe Mesquita 04 de Setembro de 2019

Metro

Quatro grandes avenidas de Fortaleza passarão por requalificação

Vias consideradas estratégicas para o turismo da cidade receberão asfalto mais resistente para prevenir desgastes. Apesar da ação positiva, outras avenidas importantes da Capital estão em pior situação

Nícolas Paulino 25 de Julho de 2019

Metro

Após obras do VLT, continuação da Avenida Dom Luís é desbloqueada

De acordo com a Seinfra, no local houve o içamento de oito vigas de concreto, com comprimento de 17 metros e 40 toneladas

Redação 18 de Novembro de 2018

Metro

Interdição para obras do VLT Parangaba-Mucuripe na avenida Dom Luís é adiada

O novo bloqueio vai ocorrer na próxima quarta-feira (14) a partir das 22 horas e segue até às 5 horas de sexta-feira (16). 

Redação 09 de Novembro de 2018

Metro

Continuação da Avenida Dom Luís é interditada para obras do VLT

O bloqueio, entre a Avenida dos Jangadeiros e a Rua Castro Monte, vai até as 22 horas de domingo (11).

Redação 08 de Novembro de 2018