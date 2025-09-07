Apenas 1 cidade cearense está entre as 100 mais conectadas do Brasil; veja qual

A cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, possui a maior nota do Ceará no Índice Brasileiro de Conectividade da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). É também o único município cearense entre as 100 maiores notas do Brasil (25º lugar), com 83,97 pontos.

No Ceará, depois de Eusébio, a segunda posição é ocupada por Aquiraz, com 79,4 pontos. Somente na terceira colocação está Fortaleza, com 78,34 pontos. Guaramiranga e Juazeiro do Norte completam o top 5 cearense, com 75,91 pontos e 74,62 pontos, respectivamente.

Veja o ranking do Ceará

Eusébio: 83,97 Aquiraz: 79,40 Fortaleza: 78,34 Guaramiranga: 75,91 Juazeiro do Norte: 74,62 Maracanaú: 73,72 Pindoretama: 70,50 Pacajus: 69,22 Sobral: 69,01 São Gonçalo do Amarante: 68,86

Fonte: Anatel

O Índice Brasileiro de Conectividade leva em consideração oito variáveis:

Densidade de acessos de telefonia móvel: número de acessos de tipo padrão de telefonia móvel 4G e 5G dividida pela população;

Densidade de acessos de banda larga fixa: número de acessos de banda larga fixa do tipo internet de velocidade igual ou superior a 100 Mbps dividida pela população;

Percentual da população coberta pelo sinal de telefonia móvel 4G ou superior;

Adensamento de estações: quantidade de estações rádio base (ERB) por 10.000 habitantes;

Existência de backhaul de fibra ótica nos municípios;

Grau de competitividade de banda larga fixa, medido pelo inverso do índice de Herfindahl–Hirschman (HHI);

Grau de competitividade de telefonia móvel, medido pelo inverso do índice de Herfindahl–Hirschman (HHI); e

Percentual de cobertura móvel em áreas passíveis de uso agrícola.

Eusébio teve nota máxima em população coberta por sinal 4G/5G, com 100 pontos. Também obteve pontuação máxima quando se trata da presença de fibra.

Em densidade de telefonia móvel, a cidade cearense chegou a 91,22 pontos. A menor nota de Eusébio foi em "adensamento de estações", quesito no qual o município obteve 39,23 pontos.

Já as cidades cearenses com as menores notas de IBC foram Quiterianópolis (26,63 pontos), Paramoti (27,03 pontos) e Independência (29,46 pontos).

Na média estadual, o Ceará obteve 63,34 pontos e ocupa o nono lugar no ranking das Unidades da Federação. As maiores notas do País ficaram com Distrito Federal (77,41 pontos), São Paulo (75,23 pontos) e Santa Catarina, também com 75,23 pontos.

Cidades líderes

Considerando as cidades, os três primeiros lugares no Índice Brasileiro de Conectividade são ocupados por Xangri-lá, no Rio Grande do Sul; Armação de Búzios, no Rio de Janeiro e Gramado, também no Rio Grande do Sul.

O presidente da Teleco, consultoria e inteligência de mercado em telecomunicações, Eduardo Tude, explica que a densidade de acessos é um dos principais componentes do índice e que cidades com níveis elevados de renda, caso de Eusébio e Aquiraz, por exemplo, costumam ter elevada densidade de acessos móvel e de banda larga.

"Em cidades pequenas onde há uma alta renda ou cidades turísticas, você acaba encontrando uma densidade maior, seja da banda larga fixa ou móvel, uma infraestrutura melhor, então isso acaba gerando um elevado índice", detalha Tude.

"Em uma capital é como se existissem várias cidades dentro dela; em algumas cidades há maior renda e em outras, menor, que é o caso das periferias (onde o acesso ainda é mais limitado)", pontua o especialista.