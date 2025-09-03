M. Dias Branco está entre os grupos empresariais que mais geraram bilionários em 2025

Veterano de longa data na lista de bilionários da Forbes, o grupo cearense M. Dias Branco é uma das companhias que mais geraram participantes no ranking dos super-ricos do Brasil em 2025, de acordo com a revista. Ao todo, são seis bilionários cujas fortunas têm como origem a gigante do setor alimentício.

Maria Consuelo Leão Dias Branco, de 90 anos, ocupa a 142ª colocação, com uma fortuna de R$ 2,9 bilhões. Quinta pessoa mais rica do Estado, ela é viúva de Ivens Dias Branco, filho de Manuel Dias Branco, fundador da empresa.

Veja também Ingrid Coelho Baixa qualidade das estradas e internet lenta põem a infraestrutura do Ceará na 17ª posição no Brasil Ingrid Coelho Pacote de medidas do Governo do Estado deve beneficiar 300 empresas cearenses que exportam aos EUA

Os outros nomes que aparecem no ranking da Forbes com fortuna oriunda do grupo são filhos de Consuelo. Eles ocupam, igualmente, a 12ª posição no ranking do Ceará, que tem 18 bilionários em 2025. No Brasil, eles estão na 277ª colocação.

São eles:

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco

Fortuna: R$ 1 bilhão

Francisco Ivens de Sá Dias Branco Jr.

Fortuna: R$ 1 bilhão

Francisco Marcos Saraiva Leão Dias Branco

Fortuna: R$ 1 bilhão

Maria das Graças Dias Branco da Escóssia

Fortuna: R$ 1 bilhão

Maria Regina Saraiva Leão Branco Ximenes

Fortuna: R$ 1 bilhão

Weg é a empresa com maior número de bilionários na lista da Forbes

Liderando entre as empresas com 36 bilionários na lista da Forbes em 2025 está a Weg, indústria multinacional nascida em Santa Catarina. Em seguida, está o banco BTG Pactual, com 15 bilionários; e Itaú/Itaúsa, também com 15 bilionários.

Magazine Luiza tem sete super-ricos na lista, assim como Rede D'Or (saúde) e Suzano (multinacional da produção de papel e celulose).

A origem da M. Dias Branco

As atividades do grupo tiveram origem em 1951, na panificação e fabricação de biscoitos Padaria Fortaleza, em Cedro, no interior do Ceará. A padaria se tornou a Fábrica Fortaleza em 1953, ano em que Ivens entrou para a sociedade. A criação do 'fortinho', boneco que é mascote da Fortaleza até hoje, veio anos depois. Em 1980, a fábrica saiu da Capital para Eusébio.

O grupo solidificou a expansão em 2000, com implantação de um moinho de trigo e fábrica de massas em Natal (RN). Em 2006, houve abertura de capital na Bolsa de Valores.

Conforme o balanço mais recente do M. Dias Branco, o negócio alcançou um lucro líquido de R$ 216 milhões no segundo trimestre de 2025, crescimento de 14% na comparação com igual período do ano passado. A empresa realizou R$ 141,7 milhões em investimentos no primeiro semestre deste ano, "com ênfase em aumento de eficiência e produtividade, planejamento logístico e sistemas", segundo a divulgação de resultados da companhia.

Ceará dobra número de bilionários em lista da Forbes

A lista de bilionários da Forbes no Brasil traz 18 empresários cearenses na edição de 2025. Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos, continua liderando, com um patrimônio de R$ 18 bilhões - crescimento de quase 14% sobre o ano anterior.