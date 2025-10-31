Diário do Nordeste
Júnior Mano, homem jovem de terno cinza e gravata marrom, está sentado em uma bancada parlamentar, com expressão séria e olhar voltado para o lado. Ele está em um ambiente institucional, na Câmara dos Deputados, com microfones e outros parlamentares ao fundo. A cena transmite um momento de sessão ou reunião formal.

PontoPoder

Em 5 anos, Júnior Mano indicou R$ 117 milhões a 66 cidades do Ceará em emendas; Nova Russas lidera

O envio de recursos federais a municípios está no centro das investigações da Polícia Federal

Ingrid Campos 17 de Julho de 2025
Deputado federal Júnior Mano

PontoPoder

Caso Júnior Mano: investigação da PF mapeia esquema que envolvia pelo menos 12 prefeituras no Ceará

As informações foram citadas na decisão do ministro Gilmar Mendes que autorizou a operação Underhand nesta terça (8)

Luana Barros 10 de Julho de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Quiterianópolis?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Quiterianópolis?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Candidatos

PontoPoder

Políticos preparam estreia de filhos e cônjuges para disputar vagas nas eleições de 2024 no Ceará

Segundo especialistas, estratégia de manutenção do poder político é habitual na vida pública cearense, mas não é uma especificidade do Estado

Bruno Leite 02 de Abril de 2024
Montagem de fotos mostra carro no reservatório à esquerda e vítima à direita

Ceará

Homem morre após carro cair em reservatório de água na zona rural de Quiterianópolis

A vítima chegou a ser socorrida e levada para o hospital, mas não resistiu

Redação 26 de Março de 2024
chacina

Segurança

MPCE recorre de decisão judicial de não levar PMs a júri por Chacina de Quiterianópolis

A 1ª Vara Criminal da Comarca de Tauá impronunciou três militares e absolveu sumariamente um PM, no início deste mês

Messias Borges 23 de Junho de 2023
ambulância

Ceará

Ambulância de Tauá que levava pacientes para fazer hemodiálise em Crateús colide com carro na CE-187

Ninguém ficou gravemente ferido

Redação 04 de Junho de 2023
Paraipaba

PontoPoder

TCE derruba licitações irregulares que custariam quase R$ 150 milhões em 11 prefeituras do Ceará

Trabalho preventivo foi feito após inspeção in loco em outras prefeituras identificar falhas em contratos de obras

Alessandra Castro 28 de Abril de 2023

PontoPoder

TCE identifica irregularidades em contratos de R$ 83 milhões em prefeituras do Ceará; veja lista

Mais de R$ 600 mil foram devolvidos por empresas contratadas com indícios de superfaturamento

Alessandra Castro 27 de Abril de 2023
