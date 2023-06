Ambulância de Tauá que levava pacientes para fazer hemodiálise em Crateús colide com carro na CE-187

Uma ambulância do município de Tauá que transportava pacientes para fazer hemodiálise em Crateús colidiu, neste sábado (3), com um veículo particular no km 433 da CE-187, na altura da zona rural de Quiterianópolis.

A ambulância levava dois pacientes e seus acompanhantes para fazer tratamento de hemodiálise em Crateús, quando o acidente ocorreu. De acordo com a Prefeitura de Quiterianópolis, cidade onde a colisão foi registrada, ninguém ficou com ferimentos graves, apenas escoriações leves.

Os pacientes que estavam sendo transportados pela ambulância de Tauá foram atendidos inicialmente em um hospital da região para receber os primeiros socorros. Posteriormente, eles foram encaminhados para um hospital Crateús para realizar o procedimento de hemodiálise.

A Polícia Militar do Ceará informou que uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) foi acionada para apurar as causas do acidente. Na ocasião, a perícia forense também compareceu ao local para colher os dados necessários para liberar os veículos.