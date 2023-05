Mãe e filha morrem em acidente de carro em Iguatu

Mãe e filha morreram em um acidente de carro na manhã deste sábado (27), na CE-060, em Iguatu. O veículo onde elas estavam colidiu com um poste e saiu da pista.

Erramos: O Diário do Nordeste publicou, erroneamente, no título da matéria que o acidente teria acontecido em Tauá. No entanto, mãe e filha morreram em Iguatu.

A filha, de 34 anos, morreu ainda no local. A mãe, de 62, chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e faleceu no hospital.

Equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas foram acionadas e estiveram no local do acidente.

Não há informações sobre as possíveis causas da colisão. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Iguatu.