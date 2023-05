Dono de tirolesa que matou turista em Aracati é denunciado pelo MP por homicídio culposo

O proprietário da tirolesa na qual um turista morreu, na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, no ano passado, foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por homicídio culposo — quando não há a intenção de matar.

A denúncia foi definida, segundo o órgão, após testemunhas serem ouvidas e o laudo da perícia no equipamento ser analisado. "Foi constatado que o proprietário teve descuido na instalação de colunas de sustentação do brinquedo, as colocando em tamanho incompatível com seu funcionamento devido, com o que se exigia para o funcionamento", explicou a promotora de Justiça Nara Rúbia Silva Vasconcelos Guerra, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Aracati.

Assim, o denunciado teria agido com negligência, "ao ignorar o risco que a conduta dele poderia ocasionar", ela disse.

Paralelo à denúncia, que, agora, está nas mãos da Justiça, o Ministério Público requisitou investigações complementares para apurar possíveis condutas criminosas de agentes públicos responsáveis pela fiscalização da tirolesa, uma vez que o brinquedo está instalado em uma Área de Preservação Permanente (APP).

Lembre o caso

Sérgio Murilo Lima de Santana, 39, morreu numa tirolesa instalada entre dunas, em Canoa Quebrada. O caso aconteceu no dia 10 de outubro do ano passado. A queda foi filmada pela própria vítima, que parecia animada ao descer no equipamento. Contudo, enquanto Sérgio ainda estava no ar, a viga se rompeu e ele caiu e se chocou contra a areia.

O turista, do Pará, ainda chegou a ser levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas já chegou ao local sem vida. Veja o momento do acidente:

Após a tragédia, a prefeitura de Aracati chegou a determinar a interdição de todas as tirolesas e equipamentos similares do município. Também exigiu "rigorosa avaliação técnica de cada um [tirolesa] em parceria com órgãos técnicos, como Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e Conselho Regional de Engenharia [Crea], entre outros".