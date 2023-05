Jovem entra em trabalho de parto dentro de uma Kombi, em Aracati, no Ceará

Uma mulher de 25 anos deu à luz a sua primeira filha em um carro Volkswagen Kombi, na madrugada desta segunda-feira (1º), em Aracati, no Interior do Ceará. A tia da jovem a auxiliava no parto.

Depois, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE) foi acionado, quando a pessoa que conduzia o veículo parou em um Posto da Polícia Rodoviária Estadual. Mãe e filha passam bem.

A menina recebeu o nome de Lara Clara.

Primeiros socorros

Os bombeiros ajudaram nos primeiros procedimentos, observando a higiene, o cordão umbilical, a respiração e a temperatura da recém-nascida. Depois, ela foi aquecida com um cobertor.

Após os primeiros socorros, a mãe e a bebê foram levadas para o Hospital Santa Luiza, em Aracati.

De acordo com o subtenente Guedes, “por volta da 1h15 nasceu a pequena Lara Clara, quando a kombi parou, a bebê já havia nascido, auxiliamos e acalmamos a mãe e a conduzimos a unidade hospitalar mais próxima”, informou.