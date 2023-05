Governo anuncia voos de Fortaleza a Aracati e evento é marcado por embate entre políticos

O Governo do Estado anunciou junto à Secretaria do Turismo (Setur), nesta quinta-feira (11), a nova conexão aérea regional entre Fortaleza e Aracati, na Região Metropolitana. O evento reuniu gestores da cidade e parlamentares, entre outras figuras públicas.

Ao lado da vice-governadora Jade Romero (MDB) e da secretária do Turismo, Yrwana Albuquerque, o governador Elmano de Freitas (PT) divulgou que a Latam disponibilizará um voo entre as duas cidades aos sábados, saindo do Aeroporto Internacional de Fortaleza, às 17h45. Já partindo de Aracati, o voo semanal decolará às 18h45.

O prefeito de Aracati, Bismack Maia (Podemos), marcou presença com os filhos Eduardo Bismarck (PDT), deputado federal e coordenador da bancada cearense na Câmara, e Guilherme Bismarck (PDT), deputado estadual em exercício.

A vice-prefeita de Aracati, Denise Menezes (PT), rompida com o chefe do Executivo municipal desde o ano passado, também compareceu ao evento. Além dela, a gestora de Beberibe, Michele Queiroz (PL), esteve ao lado de Elmano no anúncio.

O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, o vereador de Fortaleza Leó Couto (PSB) e os deputados estaduais Juliana Lucena (PT), Jeová Mota (PDT) e Romeu Aldigueri (PDT), este líder do governo, também participaram da agenda. O mesmo fez o deputado federal José Airton (PT).

Na ocasião, Bismarck Maia destacou a importância da iniciativa para a economia da região e a articulação de aliados para materializar a novidade. Elmano também comentou os benefícios e destacou algumas investidas no sentido de ampliar o turismo regional.

"Em breve, vamos anunciar recursos para fazer reforma e melhorar ainda mais a vida do povo de Aracati, já solicitamos ao Ministério de Portos e Aeroportos equipamentos para modernizar ainda mais todos os nossos aeroportos do Estado e aguardamos com muita ansiedade proposições que estamos discutindo com o Governo Federal para incrementar o turismo no Pais, inclusive o regional", afirmou.

Embate

O evento reuniu dois opositores diretos do prefeito Bismarck Maia: a vice Denise, que não se manifestou durante o evento, e o deputado José Airton, adversário antigo do gestor. Durante a cerimônia, ao comentar a nova conexão regional, o parlamentar aproveitou para alfinetá-lo.

Ele lembrou das belezas naturais da cidade, em especial a praia de Canoa Quebrada, quando se dirigiu a Bismarck. "Infelizmente, (a praia) vem sofrendo um processo de desvalorização e vossa excelência é o responsável porque abandonou a nossa região", disse.

A declaração acalorou os ânimos no ambiente e causou revolta no prefeito e nos seus filhos, que acusaram o deputado de fazer política naquele momento. "Não vim fazer política, não, me respeite! Eu vim dizer a verdade e vocês vão me ouvir. Você (se dirigindo a Eduardo Bismarck) e seu pai, todos são mentirosos", completou, dizendo, ainda, que adversário trata a população de forma "arrogante, autoritária e prepotente".

O coordenador da bancada estadual na Câmara Federal chegou a rebater afirmando que o governador também estava sendo desrespeitado pela fala de José Airton. A família Bismarck evitou se prolongar na defesa na ocasião, que causou constrangimento a todos os presentes.

Em outro momento, o governador Elmano afirmou que o objetivo da agenda era anunciar melhorias para a região. "[Esse objetivo] está acima de qualquer disputa que tenhamos, tivemos ou teremos. [...] Embates políticos acontecem, mas temos que ter consciência que há temas e momentos para isso", disse.