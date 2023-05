Deputados cearenses reforçam críticas à articulação política e à liderança de Lula no Congresso

Membros dos partidos que, em tese, compõem a base do governo Lula no Congresso Nacional, deputados da bancada cearense apontam “ausência de articulação” e falhas na condução política do processo legislativo no Congresso Nacional por parte da Liderança do Governo e do Ministério das Relações Institucionais. Os parlamentares dizem que a desorganização está emperrando praticamente todas as votações importantes e põe em risco o andamento da gestão.

O relato dos congressistas ouvidos por esta Coluna envolvem falta de engajamento, de diálogo e problemas na distribuição de espaços políticos nos estados como sendo algumas das questões que submeteram o governo Lula a uma derrota importante no Congresso.

Desde a semana passada, ganhou mais repercussão o revés que o governo Lula sofreu na votação sobre mudanças promovidas pelo presidente do Marco do Saneamento. Antes disso, entretanto, os avisos de que partidos como União Brasil, MDB, PSB e PSD, que ocupam cargos no primeiro escalão do governo, não votariam unidos na Câmara dos deputados.

Um dos deputados cearenses diz que, passados cinco meses, nem sequer foi chamado para conversas com a liderança do governo. “Situação está muito preocupante. A pauta do Congresso Nacional só tem projeto sem relevância orque o governo parece não ter voto”, diz um deles.

Outra cobrança frequente é em relação a divisão dos cargos políticos nos estados. Segundo outro parlamentar cearense, a esmagadora maioria das nomeações importantes no Ceará foram para membros do PT. “Os parlamentares têm demandas. Os cargos, até agora, foram para o PT ou para gente sem representatividade no Congresso”.

Um terceiro parlamentar, por outro lado, aponta que a articulação política tem distribuído cargos com apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. “O resultado está aí... esses deputados não votam com o governo”. As conversas nas bancadas dos estados, reforça, é a mesma: os cargos estão indo em grande maioria para o PT.

Nesta sexta-feira (12), o presidente Lula chega ao Ceará em meio às cobranças por ajustes na condução da relação com o Congresso Nacional.