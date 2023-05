Lula faz primeira viagem ao Ceará na próxima sexta-feira acompanhado de Camilo Santana

A primeira visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Ceará em seu terceiro mandado à frente do Palácio do Planalto já tem data para acontecer. Lula deve vir ao Estado na próxima sexta-feira (12) para lançar a medida provisória que vai permitir a retomada de obras inacabadas no País, principalmente em creches e escolas. Camilo Santana, o ministro da educação, será o anfitrião.

Esta coluna apurou que o evento deve em uma creche no município do Crato, na região do Cariri, terra natal do ministro da educação e ex-governador do Estado.

Antes de vir ao Ceará, no mesmo dia, Lula faz uma parada na Bahia para mais um anúncio na educação, ligado ao ensino em tempo integral.