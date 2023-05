Ex- deputado cearense do União Brasil assume diretoria na Sudene nomeado por Lula

O ex-deputado federal Heitor Freire foi nomeado para a diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste nesta quinta-feira (11). Eleito em 2018, o ex-parlamentar era próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e compôs a base do governo nos primeiros meses de mandato.

A superintendência é vinculada ao Ministério da Integração de Waldez Góes. A indicação de Freire foi feita pelo presidente do União Brasil, o deputado Luciano Bivar (PE), que faz parte da base do governo Lula (PT).

A Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos é responsável por analisar, avaliar e propor, em articulação com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, a proposta de programação anual de aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), elaborada pelo Banco do Nordeste.

Além disso, o órgão é responsável por realizar os atos de gestão relacionados aos benefícios e incentivos fiscais e financeiros do FNE e do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).

"Gratidão por este novo momento e vamos em frente trabalhar para o desenvolvimento do Nordeste com foco em geração de emprego e renda", escreveu.

