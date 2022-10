Turista gravou queda de tirolesa que o levou à morte em Canoa Quebrada; veja

Sergio Murilo Lima de Santana, 39, filmou a própria queda da tirolesa que o levou a morte em Canoa Quebrada, no município de Aracati (CE), no dia 10 de outubro. Nas imagens, obtidas nesta terça-feira (25), o turista aparece animado ao descer no equipamento montado entre dunas.

Durante o trajeto no ar, após o rompimento da viga, ele cai e se choca na areia.

Veja momento

O homem foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas já chegou ao local sem vida.

Interdição de tirolesas

Após o acidente com o turista do Pará, a Prefeitura Municipal do Aracati determinou a interdição de todas as tirolesas e equipamentos similares do município.

Além da interdição, a prefeitura determinou "a rigorosa avaliação técnica de cada um [tirolesa] em parceria com órgãos técnicos, como Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e Conselho Regional de Engenharia (Crea), entre outros".