Aracati interdita todas as tirolesas do município após morte de turista

A Prefeitura Municipal do Aracati determinou a interdição de todas as tirolesas e equipamentos similares do município. A ação acontece após o acidente que vitimou o turista paraense Sérgio Murilo Lima de Santana, na segunda-feira (10).

Além da interdição, a prefeitura determinou "a rigorosa avaliação técnica de cada um [tirolesa] em parceria com órgãos técnicos, como Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e Conselho Regional de Engenharia (Crea), entre outros".

Desde a última vistoria, realizada em março deste ano pelo Corpo de Bombeiros a pedido do município, conforme ofício n° 27/2022 da 3ª Cia do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, foi instituído Grupo de Trabalho com diferentes entes públicos e privados a fim de reordenar a atividade em Aracati.

Turista morre apos queda de viga

Um turista morreu em um passeio de tirolesa na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, litoral do Ceará, nesta segunda-feira (10). O acidente se deu após uma viga que sustentava o equipamento do passeio nas dunas se romper, de acordo com o secretário de Segurança do município, Werisleik Pontes Matias.

Sergio Murilo Lima de Santana, natural de Belém do Pará, chegou a compartilhar imagens da atração em uma rede social momentos antes do acidente, nesta segunda-feira (10)

No vídeo, é possível perceber a altura da tirolesa em que Murilo estava, montada entre as dunas, sobre um lago.

Investigações

Segundo a pasta, a vítima foi "socorrida por terceiros para um hospital do município". O Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foi acionado ao local do acidente para os primeiros levantamentos.

A investigação da morte do turista está a cargo da Delegacia Regional de Aracati.