Empresário cearense morre em acidente aéreo em Roraima

O empresário cearense Gleidson Solano Carneiro de Carvalho e o policial civil Cristiano Dantas de Melo morreram após a queda de um ultraleve na região da Barra do Vento, na zona rural de Boa Vista, no último domingo (9).

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Roraima informou que foi acionado às 19h de ontem, para uma ocorrência de acidente aéreo envolvendo um ultraleve e, durante o atendimento, o médico do Samu constatou os óbitos.

"A equipe do Resgate se deslocou para o atendimento e chegando ao local, em uma região do Água Boa, encontrou as equipes da Polícia Militar e do Samu prestando os primeiros atendimentos. O IML foi acionado pelas Forças de Segurança para a remoção dos corpos do Policial Civil Cristiano Dantas de Melo e do empresário Gleidson Solano Carneiro de Carvalho", afirmou, em nota, a corporação.

Nesta segunda (10), o Diário do Nordeste tentou entrar em contato com familiares de Gleidson para mais informações sobre o velório e aguarda retorno.

Segundo informações do portal g1 de Roraima, o corpo do cearense será velado em uma funerária em Boa Vista e, depois, será trasladado para Fortaleza, onde o empresário morava.

Nota de pesar

Ainda conforme o g1, Gleidson era cunhado de outro agente policial. A Polícia Civil emitiu nota de pesar pela morte do empreendedor, lamentando a "perda irreparável" e prestando solidariedade à família.

Nas redes sociais, amigos também lamentaram a morte do cearense. "Grande homem e um excelentíssimo profissional. Estamos tentando entender tudo que aconteceu, mas nada é fácil de ser compreendido e um dia no qual, não há palavras para dizer o quanto você é especial para todos. É uma ferida que nunca será cicatrizada", diz uma das publicações no Facebook.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE